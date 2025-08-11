Вижте къде в София няма да има вода на 12 август

На 12 август (вторник) 2025 г. във връзка с подмяна на редуктор за налягане и монтаж на водомер на ул. „Обзор", кв. „Горна баня" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Мак", ул. „Димитър Шишманов", ул. 646, ул. „Дон", ул. „Планиница" и ул. „Извора".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Обзор" кръстовището с ул. „Вечерница".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.