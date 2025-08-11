ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България стана част от глобална мрежа за устойчиво...

Трафикът за леки автомобили на ГКПП Капитан Андреево е интензивен

Интензивен е трафикът от леки автомобили при "Капитан Андреево". СНИМКА: Pixabay

Интензивен е трафикът на вход за леки автомобили на ГКПП 'Кап..Андреево'' на границата с Република Турция, съобщават от „Гранична полиция".

Натоварено е и движението на границата с Република Сърбия на вход и изход за леки автомобили на ГКПП ''Калотина''.

Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. Трафикът е интензивен на ГКПП "Русе" на вход за леки автомобили.

Възстановено е движението през ГКПП "Станке Лсичково" на границата с Република Северна Македония в двете посоки. Движението е нормално и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта. През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

