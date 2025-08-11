ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оранжев код за високи температури е обявен за 19 области, 9 са с жълт код

1644
СНИМКА: НИМХ

Предупреждение от втора степен - оранжев код, за 19 области и от първа степен - жълт код, за високи температури за девет области в страната издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Това се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Днес времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, в източните половина от страната - умерен вятър от изток-североизток. Ще е горещо, с максимални температури между 35 и 40 градуса, в София - около 35 градуса.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра - около 21 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала.

Слънцето в София изгря днес в 6 часа и 29 минути, и ще залезе в 20 часа и 34 минути. Продължителност на деня е 14 часа и 5 минути.

Луната е във фаза два дни след пълнолуние.

СНИМКА: НИМХ

