Спряха движението при 196 км. към Бургас на АМ Тракия заради катастрофа

Движението на автомагистрала (АМ) "Тракия" при 196 км в посока Бургас е спряно заради катастрофа. Движението се осъществява по обходен маршрут, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора.

В 09:04 ч. е настъпило пътнотранспортно произшествие на АМ „Тракия" при км 196, посока Бургас. По първоначална информация, същото е между два леки автомобила. Оказва се медицинска помощ на един човек. На място има полицейски екип. Движението в района на местопроизшествието е спряно, а движението в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут, посочват от пресцентъра.

Двама души са загинали при пътни инциденти през изминалото денонощие.