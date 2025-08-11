ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще строят параклис на Седемте рилски езера, екоакт...

Спряха движението при 196 км. към Бургас на АМ Тракия заради катастрофа

АМ "Тракия" СНИМКА: АПИ

Движението на автомагистрала (АМ) "Тракия" при 196 км в посока Бургас е спряно заради катастрофа. Движението се осъществява по обходен маршрут, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Стара Загора.

В 09:04 ч. е настъпило пътнотранспортно произшествие на АМ „Тракия" при км 196, посока Бургас. По първоначална информация, същото е между два леки автомобила. Оказва се медицинска помощ на един човек. На място има полицейски екип. Движението в района на местопроизшествието е спряно, а движението в посока Бургас се осъществява по обходен маршрут, посочват от пресцентъра.

Двама души са загинали при пътни инциденти през изминалото денонощие.

АМ "Тракия" СНИМКА: АПИ

