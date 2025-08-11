ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Унищожиха над 250 овце в Крумовградско заради шарк...

Военна техника ще се движи по републиканските пътища

Военна техника. Снимка: Архив

Личен състав и военна техника ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура във връзка с ротация на военни формирования, съобщават от пресцентъра на министерството на отбраната.

Това ще стане във връзка с ротация на военни формирования, които участват в Многонационалната бойна група на НАТО в България, както и в съвместната българо-американска подготовка на учебен полигон „Ново село". Техниката ще се придвижва от 11 август, до 14 август 2025 г. включително  по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на личен състав с необходимата екипировка, както и на военна, транспортна и спомагателна техника.

Личен състав и военна техника от състава на Сухопътните войски също ще се придвижат по пътната мрежа на страната ни във връзка с ротация на контингента от въоръжените сили на Република България, който участва в състава на стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово.

Автоколоните ще се ескортират от екипи на служба „Военна полиция".

Военна техника.

