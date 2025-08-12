ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Увеличава се броят та заразените с коронавирус в у...

Пълнени чушки с кайма, булгур и ориз

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

КОЙ ГОТВИ

Жана Стоянова дава своето предложение за типично лятно и българско ястие, което не отнема много време, а е с прекрасен вкус.

ПРОДУКТИ

15-20 чушки

за пълнене

600-700 г мляно

месо

1 к. ч. ориз

1 к. ч. едър булгур

3-4 глави лук

1 морков

2-3 домата

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Почистваме и си подготвяме зеленчуците. В голяма купа смесваме каймата с дребно нарязания лук, настърган морков, измития ориз и булгур, черен пипер, дребно нарязан копър и магданоз. Доливаме 1 ч.ч. вода и разбъркваме.

Напълваме чушките с готовата смес и слагаме по парче доматче за запушване. Подреждаме в тенджера върху клончета копър.

Доливаме 2-3 ч.ч. топла вода, посоляваме ястието, поръсваме няколко лъжици олио и похлупваме плътно с голяма порцеланова чиния и отгоре с капак.

Варим около 35 минути. Поръсваме с пресен копър и магданоз и по желание с лют пипер.

