Пълнени чушки с кайма, булгур и ориз

КОЙ ГОТВИ
Жана Стоянова дава своето предложение за типично лятно и българско ястие, което не отнема много време, а е с прекрасен вкус.
ПРОДУКТИ
15-20 чушки
за пълнене
600-700 г мляно
месо
1 к. ч. ориз
1 к. ч. едър булгур
3-4 глави лук
1 морков
2-3 домата
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Почистваме и си подготвяме зеленчуците. В голяма купа смесваме каймата с дребно нарязания лук, настърган морков, измития ориз и булгур, черен пипер, дребно нарязан копър и магданоз. Доливаме 1 ч.ч. вода и разбъркваме.
Напълваме чушките с готовата смес и слагаме по парче доматче за запушване. Подреждаме в тенджера върху клончета копър.
Доливаме 2-3 ч.ч. топла вода, посоляваме ястието, поръсваме няколко лъжици олио и похлупваме плътно с голяма порцеланова чиния и отгоре с капак.
Варим около 35 минути. Поръсваме с пресен копър и магданоз и по желание с лют пипер.