Катастрофа край село Сенокос, спряха движението по пътя Добрич - Балчик

Временно е ограничено движението по път II-27 Добрич - Балчик при с. Сенокос поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Обходен маршрут: през уличната мрежа на селото и обратно на път II-27. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".