На 12 август рожден ден имат

Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество-София"
Захари Бахаров, актьор
Борислав Геронтиев, поет и публицист, бивш програмен директор на БНТ
Валери Запрянов, журналист
Владимир Дончев, юрист, бивш депутат
Димитър Якимов, футболна легенда на ЦСКА
Емил Костадинов, спортен директор на ЦСКА 1948, бивш футболен национал
Акад. Иван Юхновски, химик, бивш председател на БАН
Иван Звездев, майстор кулинар
Мира Добрева, тв водеща
Стенли (Станислав Сланев), поппевец
Юрий Борисов, философ, публицист