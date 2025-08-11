ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Британски фермери пускат джаз на кравите си

38,7 градуса по Целзий измериха в Ловеч

1152
През юли най-високата температура в Ловеч достигна 42 градуса СНИМКА: Pixabay

В Ловеч е измерена най-високата температура от началото на август. Към 17:00 ч. термометърът достигна 38,7 градуса по Целзий, съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в града. 

По-рано от областната администрация информираха, че от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) отправят предупреждение за горещо време днес за региона. За общините Ловеч, Летница, Тетевен, Луковит, Угърчин и Ябланица е обявен оранжев код (максимални температури 38 – 41 градуса, или гореща вълна, продължаваща повече от пет дни), а за останалите две – Троян и Априлци, кодът е жълт (34 – 37 градуса).

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

От НИМХ посочват, че високите температури може да доведат до здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца. Призовават се гражданите да следят прогнозите и да действат според съветите на властите.

През юли най-високата температура в Ловеч достигна 42 градуса.

 

