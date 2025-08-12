Проф. Георги Рачев: Леко захлаждане ще има, но валежи – не

През следващите няколко дни горещото време у нас, а и в цяла Европа ще продължи, като температурите може да се понижат най-много с 2 до 3 градуса, което се дължи по-скоро на това, че денят намалява и сутрините ще са леко по-хладни. Това каза в предаването „Тази сутрин" по Би Ти Ви климатологът проф. Георги Рачев.

Валежи според него ще има чак от 26 август нататък. Това обаче ще са кратки валежи, на изолирани места, като водата от тях почти веднага ще се изпарява.

Вятърът обаче ще продължи да е сравнително силен, което по плажовете ни примерно ще доведе до често вдигане на червения флаг. По-важното обаче е, че той е предпоставка за запазване на пожарите.