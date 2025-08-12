ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте къде в София няма да има вода на 13 август

Жълт код за опасни горещини в 12 области на страната

1436
Снимка: НИХМ

Горещото време у нас продължава. Жълт код за високи температури е обявен за 12 области от Западна и Централна България.

Това са Велико Търново, Враца, Монтана, Видин, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Благоевград, Кюстендил и Хасково, показва справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология.

Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планините с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 20°, съобщава БНР.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Снимка: НИХМ

