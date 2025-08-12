"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Условията за туризъм днес в планините са много добри. Това казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Температурите във високите части на планините днес ще бъдат над 12 градуса.

Няма регистрирани инциденти с туристи през последното денонощие, казаха още от ПСС.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес времето в планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове - с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми.