На 14, 15 и 18 август шофьорите да внимават между 49 и 48-и км на АМ „Хемус“ към София

АМ „Хемус“ Снимка: АПИ

На 14, 15 и 18 август, между 8 ч. и 16 ч., е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка от АМ „Хемус" между 49-и и 48-и км в посока София. В трите делнични дни ще се премахва крайпътната растителност. През почивните дни текущи дейности по магистралата няма да се изпълняват, съобщиха от АПИ. 

По трасето на отсечката в област София поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

АМ „Хемус“ Снимка: АПИ

