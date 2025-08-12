ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветът на Европа иска да се следи износа на оръжи...

Катастрофа край Ново село на пътя Севлиево – Велико Търново

Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Движението по път I-4 Севлиево – Велико Търново в района на Ново село се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция

