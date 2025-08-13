Сочни гъбени шишчета на скара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

“Те са перфектната гарнитура или предястие за всяко лятно барбекю. Стават чудесни за 15 минути както на скара, така и в грил тиган”, ни пише Румяна Любомирова.

ПРОДУКТИ

400 г гъби печурки (кафяви), 2 с.л. олио или зехтин, 1 с.л. сок от лайм/лимон, 2 с.л. сос тамари* или 1 1/2 с.л. унисос/соев сос, 2 стръка листа свеж розмарин, 3 стръка листа мащерка/или суш ена, черен пипер и 2 щипки червен пипер или чили

*Сос тамари е вид японски соев сос, произвеждан от ферментирали соеви зърна. По-тъмен, по-гъст и по-слабо солен е от обикновения соев сос.

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Слагаме в купа половината олио, лимоновия сок, сос тамари (заменяем с унисос или соев), клонки розмарин, мащерка, чили и черен пипер. Разбъркваме маринатата.

Разполовяваме гъбите или ги запазваме цели, ако са много дребни. Бланшираме ги, като кипваме вода, покриваща гъбите, посоляваме с 1/2 до 1 ч.л. сол, варим 3-4 минути, отцеждаме, охлаждаме със студена вода и пак отцеждаме.

След като сме бланширали гъбите по описания начин, сипваме ги в купата с марината и хубаво разбъркваме, докато се уверим, че всички резенчета са мариновани.

Прибираме в хладилник за 20 минути. Заделяме малко от маринатата.

Нанизваме гъбите на шишчета и ги запичаме на скара или грил-тиган - ще отнеме по 3-4 минути за всяка страна. При обръщането намазваме със соса, който си запазихме, в японски стил - мажем, завъртаме, пак мажем.