ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стимулират работодателите да ни заделят пари за ст...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21095522 www.24chasa.bg

Жега и слаб вятър на 13 август

1020
Температурите отново ще са над 30 градуса. СНИМКА: АРХИВ

Днес над България времето ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони от страната умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, а в София - около 33°.

По Черноморието ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево и ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-29°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

През следващите дни ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността, без валежи, ще има в петък. Вятърът ще е от североизток, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, съобщава НИМХ, цитиран от БТА.

Температурите отново ще са над 30 градуса. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)