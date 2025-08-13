Православен календар за 13 август

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преп. Максим Изповедник. Св. Тихон, еп. Задонски (Отдание на Преображение Господне) (Тип. с. 395) (вечерта – Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица)

Преп. Максим Изповедник е един от най-големите и авторитетни църковни отци и учители на православието. Той е пламенен защитник на чистотата на православната вяра и е запечатал верността си към нея с мъченическия подвиг на изповедничеството. На днешния ден се празнува пренасянето на мощите му от мястото на неговото заточение и смърт в Цариград.

Св. Тихон Задонски е един от най-великите пастири на Руската православна църква.