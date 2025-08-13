Вижте къде в София няма да има вода 14 август

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Някои части на София ще останат без вода на 14 август. Това съобщиха от „Софийска вода".

На 14 август във връзка с пресвързване на уличен водопровод на бул. „Ситняково" и ул. „Гео Милев", ж.к. „Гео Милев" се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 19:30 часа на клиентите на „Софийска вода", живеещи на адрес:

бул. „Ситняково", бл. 79.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. „Ситняково", бл. 79.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

