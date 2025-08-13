ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Добри са условията за туризъм в планините

Добри са условията за туризъм, съобщиха от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Времето е слънчево и горещо, затова хората трябва да тръгват добре подготвени, подчертаха планинските спасители, предава БТА. Те посъветваха да се носи достатъчно вода, слънцезащита, шапки и слънчеви очила. Хората трябва да тръгват със зареден телефон и да предупреждават някого, когато тръгват на преход, посочиха още ПСС.

През последното денонощие не е имало сериозни инциденти.

В планините ще бъде слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

