Жълт код за горещини в 10 области в страната

Предупреждение от първа степен - жълт код, за високи температури за десет области в страната издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Това се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Областите, в които днес има жълт код за високи температури, са Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Благоевград, Кюстендил, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана и Видин.

Времето у нас днес ще е слънчево. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони от страната - умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София - около 33 градуса.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра - около 20 градуса.

По Черноморието ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево и ще им умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 27-29 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Слънцето в София изгря тази сутрин в 6 часа и 31 минути, и ще залезе в 20 часа и 31 минути. Продължителността на деня е 14 часа.