Следващите дни ще са слънчеви и горещи, ще има временни увеличения на облачността

В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. СНИМКА: 24 ЧАСА

През нощта ще бъде ясно, а утре над по-голямата част от страната - слънчево, съобщиха от Националният институт по метерология и хидрология (НИМХ). В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. На повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 31°. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа по-често умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове облачността временно ще се увеличи. Ще продължи да духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 19°.

През следващите два дни в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над южните райони ще има по-значителни увеличения на облачността и в петък на отделни места там ще превали. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, до умерен, в Югоизточна България временно силен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, пише БТА.

