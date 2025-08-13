Катастрофа на пътя Пловдив – Пещера, движението е в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път III-375 Пловдив – Пещера в района на Ново село се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".