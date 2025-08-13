ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Пловдив – Пещера, движението е в една лента

Полиция СНИМКА: 24 часа

Временно движението по път III-375 Пловдив – Пещера в района на Ново село се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: 24 часа

