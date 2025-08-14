Ограничиха временно движението на автомобили над 12 тона по обходния път на Враца

Временно е ограничено движението за автомобили над 12 т при км 1 по обходния път на Враца поради ремонт на асфалтовата настилка в района на прелеза на село Нефела, съобщават от АПИ. Обходният маршрут в посока Монтана е: по път III-101 Враца – Криводол – Монтана, а в посока Монтана – София през Враца. Ограничението е сигнализирано с пътни знаци и се регулира от "Пътна полиция"