Няма да ни искат дипломата при започване на работа

Дипломата ни за завършено образование вече няма да е нужна при започване на нова работа. Това е разписано в промени на Наредбата за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, които са качени за обществено обсъждане.

С тях се предлага да отпадне изискването за представяне на хартиен носител на диплома (свидетелство) удостоверение, с които се удостоверява придобито образование/квалификация.

Вместо да се носи копие от дипломата, административният орган, който е работодател, ще извършва служебна проверка, но това е възможно само за определени  години.

  • За завършено основно образование след 1 юни 2009 г.  
  • За завършено средно образование след 1 януари 2007 г.
  • За завършено висше образование след 1 януари 2012 г.
  • За завършено професионално обучение след 1 януари 2022 г.
  • За придобита степен на професионална квалификация след 1 юни 2008 г.

Промените са свързани с  Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „епизод от живота". Те имат за цел да се намали административната тежест и да се улеснят лицата, които кандидатстват за работа в държавната администрация.

