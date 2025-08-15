ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" получава близо 1000 билета за реванша с А...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21106763 www.24chasa.bg

Летящ старт на учебната година с ИКЕА advertorial icon

1192

Началото на учебната година носи със себе си вълнение, възможности и свежо начало. Това е момент за създаване на нови приятелства, натрупване на знания и оформяне на пространство. С правилния избор на мебели и аксесоари, тя може да се превърне не просто в място за учене, а в уютна и организирана среда. Цветните и функционални решения от ИКЕА създават балансирано пространство, където ученето, почивката и креативността вървят ръка за ръка.

Независимо дали детето пише домашни, рисува или работи по проект, столът ÖRFJÄLL осигурява нужния комфорт и ергономична подкрепа. Благодарение на регулируемата си височина и изчистен дизайн, той лесно се вписва във всяка детска или тийнейджърска стая.

Подреденото пространство е ключово за ефективното учене – за това ще се погрижат перфорираната дъска SKÅDIS и бюрото LAGKAPTEN/SPAND, които създават добре организиран учебен кът, в който всичко необходимо е под ръка.

В ИКЕА Варна в Delta Planet Mall те очаква всичко необходимо за новата стая на ученика.

Открий атрактивни оферти в магазини ИКЕА и на ikea.bg.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Идеален дом

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)