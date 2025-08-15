Андалуска атмосфера с български почерк в испанската къща на нашенка

В интериора се залага на баланс между традиция и съвременност

Тази къща в Марбея носи в себе си лекотата на въздуха, напоен със слънце, и онзи неподражаем дух на андалуското крайбрежие, който прави мястото незабравимо. Придобита от българка, живееща и работеща дълги години в Канада, тя се превръща в мечтан дом - автентичен и изпълнен с нов живот. С цялостното обновление се заема инж. Милена Младенова, дългогодишен интериорен дизайнер с богат опит у нас и в чужбина.

Двете сгради на къщата са разположени върху силно наклонен терен, което оставя върху тях не само следи от времето, а води и до сериозни напуквания между стените заради разместванията в почвата. Безмилостното слънце е изгорило всичко отвън, а отвътре са нанесени непоправими щети от дългогодишни наематели.

Нужна е била цялостна трансформация - конструктивна, функционална, естетическа и енергийна. Екипът на инж. Младенова е ангажиран с тази трудна задача и започва с укрепване на основите и фасадата в рамките само няколко месеца, запазвайки оригиналната идея и автентичността на къщата. Необходимото оборудване и обзавеждане е изпълнено по поръчка за този проект и е доставено от България. Дограмата също е изцяло сменена, както и всички инсталации, настилки и мазилки.

В интериора се залага на баланс между традиция и съвременност - линията на мебелите е елегантна, леко декорирана с типични геометрични орнаменти, в светлите тонове на бохо-шик и натурален текстил. Пространството е така организирано, че да се усеща леко - с много дневна светлина, с плавни преходи между вътре и вън, но и с присъствието на цветни и оригинални детайли.

Запазени и реставрирани напълно са автентичните

керамични и стъклени плочки в синьо, типични за Андалусия, които са и водещ декоративен акцент.

В основното пространство на първия етаж са направени някои промени, подчинени на модерната концепция за разпределение в жилището. Малка маса за хранене и пейка, които преди са се намирали до входа, са заменени с удобно портманто, а в кухнята е добавен остров с масивен дъбов плот.

Телевизорът, преди позициониран под стълбите, сега е преместен в ниша до старинната камина, което вече позволява с меката мебел и автентичната ниска маса да се оформи удобна дневна зона с автентична атмосфера и уют.

В спалнята до нея е запазена оригиналната стена, която дели банята от помещението без врата, но са добавени повече гардероби и място за съхранение, така нужни при ваканционно обитаване. Вътрешните стълби, изцяло обновени, отвеждат към горното ниво, където се намират две малки, но удобни спални, всяка със собствена баня и достатъчно голям гардероб.

На втория етаж основната задача за инж. Младенова е функционалното усвояване на терасата - открита и винаги огряна от парещото слънце, досега тя е била практически неизползваема.

Първо е възстановена оградата с красиви стъклени тухли и се изгражда масивна козирка.

Така се получава истинска зона за отдих - с две лежанки, малък бар и мивка, разположени под сянката.

Терасата е достъпна както от една от спалните на втория етаж, така и мпрез външни стълби от двора, където се намира откритата зона за хранене и барбекю.

Пространството пред къщата също претърпява внимателна реновация - характерната настилка е доставена от италианската фабрика Settecento - тъмен гранитогрес, който продължава и във вътрешността на къщата през цялото първо ниво и създава плътност и контраст спрямо светлите стени и мебели.

В новата бяла ограда е вградено осветление и е възстановен цветарникът, който рамкира градината.

Под ръководството на български специалисти къщата е превърната в място, което разказва история - за дългия път на една мечта, родена в далечно Торонто, организирана от София, за да се сбъдне в слънчева Марбея.

Резултатът е дом, който не просто се обитава, а се преживява - със светлина, аромат на старинна керамика и щастливо мълчание в летния следобед.