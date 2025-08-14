Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Информация за състоянието на републиканските пътища към 17:30 ч. на 14.08.2025 г.

I.МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. По-значителна облачност ще има над южните райони и на отделни места там са възможни слаби превалявания. На 15.08.2025 г. в повечето райони ще е предимно слънчево. В Югозападна България и планините ще се развива купеста облачност и на места ще превали. Ще духа до умерен, в Югоизточна България временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, за София - около 31°.

СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

До края на август в петък и неделя ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 т по АМ „Тракия" в участъка между София и Стара Загора. Мярката се предприема предвид интензивния трафик в края на седмицата и летния туристически сезон. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия.

В петък на 15.08.2025 г. 22-и и 29-и август, пътуването на тежкотоварните камиони ще бъде спирано между 16 ч. и 21 ч. в платното за Бургас в отсечката от София до пътен възел „Оризово" /от км 0 до 165-и км/.

Моторните превозни средства над 12 тона, включително с ремаркета и полуремаркета, ще могат да могат да използват следните обходни маршрути:

За пътуващите от София в посока Бургас - път I-6 София – Казанлък (Подбалкански път), по път I-5 до п. в. Стара Загора при км 208+181 на АМ „Тракия" – АМ „Тракия" до гр. Бургас;

За пътуващите от София в посока Стара Загора, АМ „Марица" и ГКПП „Капитан Андреево" - път I-6 София – Казанлък, след това по път I-5 до п. в. Стара Загора /при км 208+181/, и ще се продължава по АМ „Тракия" в платното в посока София до п. в. „Оризово" /при км 165+330/, от където ще се преминава към платното в посока Бургас до пътната връзка с АМ „Марица" /при км 168+215/. От там ще може да се продължи по АМ „Марица" до ГКПП „Капитан Андреево";

За пътуващите от София в посока ГКПП „Капитан Андреево" - път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. Стара Загора при км 208+181 на АМ „Тракия" – по път I-5 до п. в. Димитровград при км 35+888 на АМ „Марица", по АМ „Марица" - ГКПП „Капитан Андреево";

За пътуващите от София в посока Пазарджик и Пловдив - път I-6 София – Карлово до път II-64 „Карлово - Пловдив" - по път I-8 до гр. Пазарджик.

В неделя 17.08.2025 г. 24-и и 31-и август, ограничението на автомобили над 12 ч. ще е в периода от 14 ч. до 19 ч. в платното в посока София на АМ „Тракия" в участъка от Стара Загора до София /от 208-и км до км 0/.

Тежкотоварните превозни средства ще могат да използват следните обходни маршрути:

За пътуващите от Бургас за София – АМ „Тракия" до п. в. Стара Загора при км 208+181 на АМ „Тракия", по път I-5 „Стара Загора – Казанлък" до връзка с път I-6 - път I-6 Казанлък – София;

За пътуващите от ГКПП „Капитан Андреево" в посока София - АМ „Марица" до пътна връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия" при км 168+215 – по АМ „Тракия" до п. в. „Стара Загора" при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 – по път I-6 Казанлък – София;

За пътуващите от ГКПП „Капитан Андреево" в посока Пловдив и Пазарджик - АМ „Марица" до пътна връзка на АМ „Марица" с АМ „Тракия" при км 168+215 – по АМ „Тракия" в посока Бургас до п. в. „Чирпан" при км 174+349 по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица, път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик;

За пътуващите от Пазарджик и Пловдив в посока София – гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – път II-64 Пловдив – Карлово - път I-6 – Карлово – София.

За пътуващите от ГКПП „Капитан Андреево" в посока гр. Бургас - АМ „Марица" до пътна връзка на АМ „Марица с АМ „Тракия" при км 168+215 – по АМ „Тракия" – гр. Бургас;

За пътуващите от ГКПП „Капитан Андреево" в посока гр. Бургас - АМ „Марица" до п. в. Димитровград при км 35+888 по път I-5 до п. в. Стара Загора при км 208+181 на АМ „Тракия" – гр. Бургас.

По преценка на водачите по време на временната забрана, като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянната организация на движение.

Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик, тъй като се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент. Аварийната лента може да се ползва само в участъците с въведена временна организация за безопасност на движението.

Забележка: Забраната не се отнася за пътни превозни средства които извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут, както и моторни превозни средства, който извършват превози на опасни товари /АDR/ за зареждане на бензиностанциите в забранения участък.

АМ „Тракия":

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2025 г;.

Област Стара Загора:

Движението в участъка от км 156+284 до км 174+000- ляво платно в посока София, се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение, поради ръчно косене на тревни площи. Водачите на МПС да се движат с съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 15.08.25 г.

Област Сливен:

Движение с повишено внимание по АМ „Тракия" от км 229+286 /гран. Ст. Загора/ до км 240+000 /п.в. Нова Загора/ дясно, посока Бургас и ляво, посока София поради ръчно и машинно косене на треви. Ограничава се аварийна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок: до 15.08.2025 г. от 07:00 часа до 17:00.;

Движение с повишено внимание по АМ „Тракия" от км 267+000 /сс надлез с. Скбелево/ до км 273+354 /гран. Ямбол/ ляво, посока София поради изрязване на храсти. Ограничава се аварийна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок: до 15.08.2025 г. от 07:00 часа до 17:00 часа.;

Област Бургас:

Движението от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание по активната и изпреварващата лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Аварийната лента е ограничена. Скоростта е ограничена на 90 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

АМ „Хемус":

Област София:

Движението в участъка от км 25+000 до км 29+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на облицовани окопи. Дейностите се извършват в аварийната лента. Срок до 17:00 ч. на 16.08.2025 г.;

Движението посока София е ограничено от км 33+810 до км 36+770 поради ремонтнo - възстановителни дейности на виадукт при км 33+910 ляво, виадукт при км 34+220 ляво и виадукт при км 36+450 – „Коренишки дол, като се осъществява двупосочно в платното посока Варна, с две ленти посока София и една в посока Варна.

От 12:00 часа в неделя до 12:00 часа в петък се обособяват две ленти за движение в посока София и една лента за посока Варна и осигуряване на обходен маршрут за ППС над 12 т. с изключение на автобуси и автобуси с ремаркета в посока Варна от км 30+260 до км 47+060, като движението се извършва по обходен маршрут: от пътна връзка „Витинска река" /км 30+260/ по път I-1 и път II-17 - връщане на магистралата при ПВ „Ботевград" /км 47+060/.

От 12:00 часа в петък до 12:00 часа в неделя се обособяват две ленти за движение в посока Варна и една лента за посока София и осигуряване на обходен маршрут за ППС над 12 т. с изключение на автобуси и автобуси с ремаркета в посока София от км 47+060 до км 30+260, като движението се извършва по обходен маршрут: от ПВ „Ботевград" /км 47+060/ по път I-1 и път II-17 - връщане на магистралата при пътна връзка „Витинска река" /км 30+260/. Срок 09.09.2025 г.

Въвежда се ВОБД в участъка от км 39+372 до км 42+680 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел „Топли дол" на АМ „Хемус", при осигуряване на две ленти посока София /лява тунелна тръба/, като се ограничава крайна дясна лента. В дясна тунелна тръба /посока Варна/ движението ще преминава в две ленти в посока София – Варна, но при необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 14.09.2025 г.;

Област Ловеч:

Движението в участъка от км 71+400 до км 87+800 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи в аварийна лента. Движението се осъществява в активна и изпреварваща ленти. Срок до 220.08.2025 г.

Област Шумен:

Движението на тежкотоварни автомобили по етапна връзка към гр. Шумен се пренасочва при км 350+210 по АМ „Хемус" до км 339+050, пътен възел „Белокопитово" поради изграждане на ново кръгово кръстовище на път I-2 /км118+900/ и етапна връзка /км 2+490/. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 14.02.2026 г.;

Движението по в двете посоки от км 339+052 до км 371+182 се осъществява поетапно в една лента поради монтаж на пътни знаци. Движението се регулира чрез пътни знаци и подвижна затваряща табела с мигаща светлина. Срок:.до 17ч на 15.08.2025 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. „Невша" – п.в. „Ветрино" от км 375+800 до км 386+000, посока София поради почистване на облицовани окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до: 15.08.2025 г.

АМ „Струма":

Област Перник:

Движението в участъка от км 10+000 до км 37+098 в посока София и в посока Кулата се осъществявя с повишено внимание поради почистване на окопи и шахти. Поетапно се ограничва аварийната лента, като движението се осъществява в активна и изпреварваща ленти. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок до 22.08.2025 г.;

Движението от км 10+430 до км 19+495 ляво платно посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на земни работи, косене на тревни площи ръчно и машинно и изсичане на храсти. Затворена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.08.2025 г.;

Движението" от км 10+430 до км 19+495 дясно платно платно посока Кулата се осъществява с повишено внимание поради извършване на земни работи, косене на тревни площи ръчно и машинно и изсичане на храсти в часовия диапазон от 06:30 до 16:00 часа. Затворена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.08.2025 г.;

Движението по АМ "Струма" от км 14+680 до км 15+155 в посока София – Благоевград е ограничено поради почистване, измиване и боядисване на дясна тръба на тунел "Големо Бучино", като движението се осъществява двупосочно в лява тунелна тръба. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок от 22:00 ч. до 06:00 ч. на 15.08.2025 г.;

Движението по АМ „Струма" от км 19+495 до км 37+098 дясно и ляво платно посока София – Благоевград и Благоевград - София /ПВ Даскалово – ПВ Долна Диканя/ се осъществява с повишено внимание поради извършване на земни работи, косене на тревни площи ръчно и машинно и изсичане на храсти в часовия диапазон от 06:30 до 16:00 часа. Затворена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.08.2025 г.;

Област Кюстендил:

Движението в участъка от км 42+567 до км 86+300 в посока Благоевград се осъществява с повишено внимани поради ремонт на ограничителни системи на пътя /О.С.П./. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок до 17:00 ч. на 15.08.2025 г.;

Движението в участъка от км 42+567 до км 86+300 в посока Благоевград се осъществява с повишено внимани поради монтаж на пътни знаци. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок до 17:00 ч. на 15.08.2025 г.;

Област Благоевград:

Движението в участъка п.в. Кресна – Кулата от км 129+000 до км 166+500 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.08.2025 г.;

Движение с повишено внимание в участъка Ново Делчево – Кулата от км 156+000 до км 166+500 посока Кулата поради ремонт на оградна мрежа и почистване на бетонови отводнителни окопи. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.08.2025 г.

АМ „Марица":

Област Стара Загора:

Движението в участъка от км 0+000 до км 19+800 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение, поради рязане на храсти и млада гора и почистване на канавки. Трафикът сигнализиран от временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 31.08.2025 г.

Област Хасково:

Движението по АМ „Марица" в участъка от км 80+410 до км 84+490 се осъществява двупосочно в дясно платно посока ГКПП „Капитан Андреево" поради извършване на ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение в платното посока Пловдив. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци съгласно одобрения проект и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. Краен срок до 30.08.2025 г.;

Движението при км 83+550 в посока Пловдив ще се осъществявава поетапно в една лента поради профилактика на ТОЛ камера. Движението се регулира от пътни знаци и екип на Пътна полиция. Срок на 14.08.2025 г. от 22:30 ч. до 23:30 ч.

АМ „Черно море": няма въведени ограничения.

АМ „Европа": няма въведени ограничения

ІІI. ВЪВЕДЕНИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ПЪТНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Проходи:

- „Върбишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Златишки" - затворен за всички МПС. Срок: целогодишно;

- „Котленски" - отворен за всички МПС;

- „Печинско" - отворен за всички МПС;

- „Предел" - отворен за всички МПС;

- „Приморски" - отворен за всички МПС;

- „Републиката" - отворен за всички МПС;

- „Ришки" - отворен за всички МПС;

- „Рожен" - отворен за всички МПС;

- „Превала" - отворен за всички МПС;

- „Троянски" - отворен за всички МПС;

- „Айтоски" - Движението по път III-208 през „Айтоски" проход в участъка Айтос – Ябълчево от км 86+300 до км 92+465 е ограничено за МПС над 12 тона.;

- „Вратник" - забранен за МПС над 3,5 тона и над 10 тона на участъци. Срок до 31.12.2025 г.;

- „Петрохан" - забранен за МПС над 12 тона в двете посоки, както и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 метра.

- „Дюлински" - забранен за МПС над 3,5 тона;

- „Пампорово" - забранен за МПС над 3,5 тона;

- „Твърдишки" - забранен за МПС над 10 тона;

- „Шипка" - забранено е движението на МПС, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона от категория N3, както и тегленето на ремаркета и полуремаркета с технически допустима максимална маса над 10 т от категория О4.

Срок до 31.03.2026 г.,

IV. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

ОГРАНИЧЕНИЯ В ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪРВОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА:

- път I-1 /Е79/ Граница Румъния – о.п. Видин – Димово – Ружинци – Белотинци – о.п. Монтана – о.п. Враца – Мездра – Ботевград – Горни Богров – о. п. София – Даскалово – о.п. Дупница – о.п. Благоевград – о.п. Симитли – Кресна – Кулата – граница Гърция:

Област Видин:

Временно движението по главен път I-1 /Е-79/ Видин-Димово в участъка от км. 3+970

до км. 12+000 ще се извършва поетапно в едната лента, без цялостно затваряне на пътя с повишено внимание и съобразена скорост, поради дейности по косене на тревни площи. Движението ще се регулира от пътни знаци и бализи. Срок на ограничението за времето от 08.00 ч. до 17:00 ч. до 15.08.2025г.;

Област Монтана:

Временно движението по път Видин – Враца в участъка Долна Вереница – Крапчене от км 102+060 до км 113+961 се осъществява на места двупосочно с преминаване от една лента в друга поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и ремонт на дилатационни фуги на мостови съоръжения. Движението се регулира от пътни знаци и светлинна сигнализация. Срок до 29.08.2025 г.

Област София:

Движението по път I-1 Ботевград - София от км 191+959 до км 215+600 се осъществява поетапно и на участъци в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Срок до 15.08.2025 г.;

За да се осигури безопасното пропускане на движението в условията на продължаващо строителство и укрепване на свлачищните участъци, които са от км 175+440 до км 175+570; от км 176+470 до км 176+650; от км 178+880 до км 179+070; от км 179+510 до км 179+560; от км 179+860 до км 176+910 проектът за временна организация на движение предвижда преминаването през участъка от км 174+400 до км 180+800 да се осъществява през участъци от съществуващия път І-1 /Е-79/ и двупосочно в по едно от платната на новоизградения път. На местата за превключвания между стар и нов път са изградени временни етапни връзки първата ще бъде от км 175+250 до км 175+585, а от км 175+585 до км 176+300 движението ще се осъществява по новоизграденото ляво платно двупосочно, при км 176+300 по изградена временна етапна връзка движението се прехвърля по съществуващия път І-1 /Е-79/ до км 177+000 където е изградена друга временна етапна връзка между съществуващия път І-1 /Е-79/ и новоизградения път, като движението ще се осъществява по лявото платно двупосочно до км 178+000, където ще премине в дясното платно двупосочно до км 178+800. В участъка от км 178+800 до км 179+300 преминаването ще става по обходен път през трасето на съществуващия път І-1 /Е-79/ и от км 179+300 до км 180+800 движението ще продължи в новоизграденото дясно платно двупосочно.

Отбиването на движението в съответните участъци се сигнализира с пътни знаци на съответното им километрично положение съгласно чертежите.

В участъка от км 180+800 до км 191+960 движението се осъществява по новоизградения четирилентов път І-1 /Е-79/. За тази цел е направена временна организация за превключване на движението от двулентов към четирилентов път на км 180+800 в посока Ботевград и на км 191+960 в посока Мездра, както и превключване на движението от четирилентов към двулентов път на км 180+800 в посока Мездра и на км 191+960 в посока Ботевград.

При км 192+140 е изградена етапна връзка за превключване на движението от съществуващият път І-1 /Е-79/ след с. Скравена и новоизградения път, с което транзитното движение Ботевград – Мездра се пропуска по новото трасе като се заобикалят населените места Новачене и Скравена.

Етапната връзка е решена като едностранно кръстовище с път I-1 Скравена – Ботевград при км 192+140, с което се осигурява и направлението към с. Скравена.

За продължаващото строителство ПВ „Ботевград" при км 193+337 действащата временна организация на движение на втори етап остава в действие. Срок 20.12.2025 г.

Във връзка с изпълнение на обект по модернизиране на път I-1 Мездра – Ботевград се въвеждат следните ограничения в участъка от км 176+700 до км 194+170:

Обособяване на вход-изход за строителна техника при км 193+390 ляво, км 193+470 дясно и 193+760 ляво и дясно и ограничаване на скоростта до 40 км/ч.;

Км 177+000 – изградена е етапна връзка между съществуващия път I-1 и новоизградения път, като се осъществява двупосочно в лявото платно до км 178+000, където преминава двупосочно в дясното платно. От км 178+800 до км 179+300 движението влиза отново по стария път, поради възникнало свлачище. От км 179+300 до км 180+800 движението продължава двупосочно в дясното платно;

От км 180+800 до км 191+960 движението се осъществява регулярно по новоизградения четирилентов път. Превключване на движението от двулентов към четирилентов път при км 180+800 в посока Ботевград и при км 191+960 в посока Мездра. Превключване на движението от четирилентов към двулентов път при км 180+800 в посока Мездра и км 191+960 в посока Ботевград;

При км 192+140 е изградена етапна връзка за превключване на движението от съществуващия път I-1 към новоизградения път след с. Скравена;

Поради необходимост от извършване на защита на преносен газопровод „Русия – България" – Северен клон при км 193+408, предвидена сигнализация за ВОБД от км 193+290 до км 193+590, без отбиване на движението – първи етап. Втори етап – ограничаване на движението от км 193+370 до км до км 193+460 и обособяване на байпас като обходен маршрут, със сигнализация от км 193+170 до км до км 193+880.

От км 193+540 до км 194+170 - работен участък от двете страни на съществуващия път, без отбиване на движението;

Във връзка с изпълнение на обект по модернизиране на път I-1 Мездра – Ботевград се въвеждат следните ограничения в участъка от км 176+700 до км 194+170:

Обособяване на вход-изход за строителна техника при км 193+390 ляво, км 193+470 дясно и 193+760 ляво и дясно и ограничаване на скоростта до 40 км/ч.;

Км 177+000 – изградена е етапна връзка между съществуващия път I-1 и новоизградения път, като се осъществява двупосочно в лявото платно до км 178+000, където преминава двупосочно в дясното платно. От км 178+800 до км 179+300 движението влиза отново по стария път, поради възникнало свлачище. От км 179+300 до км 180+800 движението продължава двупосочно в дясното платно;

От км 180+800 до км 191+960 движението се осъществява регулярно по новоизградения четирилентов път. Превключване на движението от двулентов към четирилентов път при км 180+800 в посока Ботевград и при км 191+960 в посока Мездра. Превключване на движението от четирилентов към двулентов път при км 180+800 в посока Мездра и км 191+960 в посока Ботевград;

При км 192+140 е изградена етапна връзка за превключване на движението от съществуващия път I-1 към новоизградения път след с. Скравена;

Поради необходимост от извършване на защита на преносен газопровод „Русия – България" – Северен клон при км 193+408, предвидена сигнализация за ВОБД от км 193+290 до км 193+590, без отбиване на движението – първи етап. Втори етап – ограничаване на движението от км 193+370 до км до км 193+460 и обособяване на байпас като обходен маршрут, със сигнализация от км 193+170 до км до км 193+880;

От км 193+540 до км 194+170 - работен участък от двете страни на съществуващия път, без отбиване на движението;

Движението на товарни МПС над 15 т в участъка от Александров мост /Княжево/ до границата с област Перник от км 276+162 до км 282+485 е ограничено. Срок до 30.09.2025 г.;

Движението в участъка Жерково – Елешница от км 224+600 до км 229+700 е ограничено за всички МПС поради намален габарит на пътното тяло. Срок до 30.09.2025 г;

Въвежда се реверсивно движение по път София – Перник както следва:

Участък 1: от км 276+040 до км 277+610, като се обособяват 2 ленти за движение в посока София. Всеки работен ден от 06:00 ч. до 10:00 ч.

През последен празничен ден и всяка неделя от 12:00 ч. до 20:00 ч.

Участък 2: от км 278+567 до км 282+000, като се обособяват 2 ленти за движение в посока София от км 278+567 до км 281+800.

През последен празничен ден и всяка неделя от 12:00 ч. до 20:00 ч.;

Област Перник:

Въвежда се реверсивно движение по път София – Перник в участъка от км 285+753 до км 286+985 както следва:

- всеки петък, или последния работен ден преди празници – две ленти в посока излизане от София, за времето от 12:00 ч. до 20:00 часа;

- първия почивен /празничен/ ден – две ленти в посока излизане от София, за времето от 08:00 ч. до 14:00 ч.;

- в последния почивен /празничен/ ден остава в сила постоянната организация на движение, която осигурява две ленти в посока влизане в София.

При необходимост и в други дни, след съгласуване с органите на сектор „Пътна полиция" при СДВР. Реверсивно движение се въвежда в светлата част на денонощието при благоприятни атмосферни условия. По преценка на ОПУ София крайните часове могат да бъдат удължавани или скъсявани. Срок до 28.02.2026 г.

Област Благоевград:

Ограничава се движението по път I-1 /Е-79/ София – Кулата от км 360+400 до км 364+385 лява лента за движение посока София, поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението ще се осъществява както следва:

Обходен маршрут посока Кулата – Благоевград:

- по АМ „Струма" през ПВ „Благовград ЮГ" до ПВ „Зелен дол";

- от ПВ „Зелен дол" по пътна връзка с път III-106 до пътна връзка с път I-1;

- по път I-1 до пътна връзка с път III-1006 /Покровнишко шосе/.

Движението се регулира от пътни знаци и временна организация. Срок до 23.02.2026 г.;

Движение с повишено внимание по път София – Кулата в участъка от км 356+100 до км 373+650, поради превантивно поддържане. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация.Срок до 23.02.2026 г.;

Движението по път София – Кулата в участъка от км 375+454 до км 376+000 се осъществява реверсивно като пътните ленти ще се адаптират както следва:

Всеки петък, или последния работен ден преди празници от 10:00 ч. до 20:00 ч.– две ленти за движение в посока Кулата и една лента за движение в посока София.

В последния почивен /празничен/ ден от 10:00 ч. до 20:00 ч.– две ленти за движение в посока София и една лента за движение в посока Кулата.

Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Организацията се отнася за всеки петък и по преценка на ОПУ Благоевград за празнични и почивни дни с предварително уведомление. Срок до 01.04.2026 г.;

Движение с повишено внимание по път София – Кулата в стария тунел „Железница" поради частично неработещо осветление в тунела. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до отстраняване на повредата.;

Движение с повишено внимание при км 399+000 в гр. Кресна поради поставяне на временна светофарна уредба, функционираща в режим ,,при поискване", на пешеходна пътека на кръстовище между републикански път I-1 София – Кулата и път III – 1082 , III – 108 – Рибник – Лебница – Струма – Вълково – Микрево – Кресна в гр. Кресна. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 09:00 ч. на 31.08.2026 г. ;

- път І-2 /Е-70/ Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна:

Област Русе:

Движението през Дунав мост при Русе от км 0+000 до км 1+057 /на работни участъци по 400 м./ се осъществява двупосочно в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Максималната допустима ширина на преминаващите МПС е 2.75 м. и обща маса до 60 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и адаптивна светофарна уредба. Ограничението на скоростта е до 20 км/ч. Срок до 10.07.2026 г.;

Област Шумен:

Движението в участъка от км 118+600 до км 119+200 /новото кръгово кръстовище № 1 на път I-2 км 118+900 / и по етапна връзка към АМ „Хемус" от км 2+490 до км 2+050 се извършва с повишено внимание поради строително монтажни работи. Тежкотоварните автомобили в участъка на път I-2 от км 118+600 до км 118+900 в посока етапна връзка – АМ „Хемус" се пренасочва към пъен възел „Белокопитово" км 108+360 на път I-2. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 14.02.2026 г.;

Област Варна и Шумен:

Движението по път Ветрино – Девня от км 166+853 до км 172+260 се ограничава и в двете посоки поради извършване на превантивен ремонт. Движението на МПС се пренасочва по обходни маршрути:

За МПС движещи се Ветрино – Девня отклоняване по общински път при км 166+864 до п.в. „Неофит Рилски" и качване на АМ „Хемус" в посока Варна до п.в. „Суворово" при км 402+050, слизане от АМ „Хемус" по път III-2009 до кръстовище с път I-2 до гр. Девня;

За МПС движещи се по път Девня – Варна по направление Неофит Рилски – отклоняване при км 174+385 по общински път до път III-2009 до п.в. „Суворово", качване на АМ „Хемус" – посока София, движение по АМ „Хемус" до п.в. „Неофит Рилски" при км 392+340, слизане от АМ „Хемус", по общински път до Неофит Рилски. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци съгласно въведената ВОБД. Срок до 09.10.2025 г.;

Движението по път I-2 в участъка с. Ветрино – п.в. Неофит Рилски от км 158+095 до км 166+853 временно се ограничава поради възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на асфалтовата настилка. Движението на ППС се пренасочва по обходни маршрути:

За ППС движещи се от гр. Нови пазар по път I-2 и търсещи направление гр. Девня – отклоняване при км 158+098 - кръстовище на път I-2 с път III-208, движение по път III-208 до пътен възел Ветрино, качване на АМ „Хемус" при км 386+000 посока гр. Варна до п.в. „Неофит Рилски" при км 392+340, слизане от АМ „Хемус", път VAR 1211 до кръстовище с път I-2 при км 166+853, път I-2, гр. Девня;

За ППС движещи се по път I-2 от гр. Варна и от гр. Девня и търсещи направление гр. Нови пазар - отклоняване при км 166+853 - кръстовище на път I-2 с път VAR 1201, движение по път VAR 1211 до пътен възел при с. Неофит Рилски при км 392+340, качване на АМ „Хемус" посока гр. София, движение по АМ „Хемус" до п.в. "Ветрино" при км 386+000, слизане от АМ „Хемус", път III-208 до кръстовище с път I-2 при км 158+098 път I-2гр. Нови Пазар.

Участъкът е сигнализиран с пътни знаци съгласно въведената ВОБД. Срок до: 31.12.2025 г.

- път І-3 /Е-83/ Гара Бяла – о.п. Плевен – Луковит – Коритна – Ябланица – Ботевград:

Област София:

Движението по път Правец – Разлив – Трудовец – Ботевград в участъка от отклонението за пътен възел „Правец" на АМ „Хемус" до кръстовището с първокласен път І-1 Враца – Ботевград – София от км 193+345 до км 199+402 е ограничено за движение на МПС над 12 т.

Обходен маршрут: по АМ „Хемус" и път ІІ-17 Мездра – Ботевград в двете посоки. Срок до 30.09.2025 г.;

- път І-4 /Е-772/ Коритна – Български Извор – Микре – о.п. Севлиево – В. Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – о.п. Шумен:

Област Ловеч:

Ограничено движение в участъка от км 8+380 до км 8+820 поради изграждане на пътна връзка между АМ Хемус и път I-4. Движението е регулирано с пътни знаци и се осъществява по временен обходен път. Водачите да се движат със съобразена скорост: Срок: 25.08.2025 г.;

Движение по път Сопот – Малиново в участъка от км 24+000 до км 69+832 се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, изсичане на храсти и клони, рязане на дървета и оформяне корони на дървета, както и монтаж на пътни знаци. Движението е регулирано от пътни знаци. Срок до 31. 08.2025 г.

Област Габрово:

Движението по път Граница Ловеч – о.п.Севлиево – граница В.Търново от км 81+000

до км 101+565 се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи и изсичане на храсти. Поставена е необходимата вертикална пътна сигнализация. Срок до 15.08.2025 г.;

Област Велико Търново:

Движението по път І-4 „Севлиево – В. Търново – Омуртаг" в участъка от км 101+550 до км 124+000, от границата с област Габрово до гр. Велико Търново, се осъществява с повишено внимание, поради изпълнение на дейности по отстраняване на излишна растителност. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 15.08.2025 г.;

Област Търговище:

Движението в участъка о.п. Търговище – п.в. „Буховци юг" от км 223+480 до км 241+980 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и движението се регулира със светофарна уредба. Срок до 31.10.2025 г.

- път І-5 /Е-85/ Русе – Бяла – Полски Тръмбеш – Велико Търново – о.п. Дебелец – Дряново – Габрово – Шипка – Казанлък – о.п. Стара Загора – Средец – Димитровград – о.п. Хасково – Конуш – Черноочене – Кърджали – Маказа – граница Гърция:

Област Велико Търново:

Движението по път Русе – Велико Търново – Габрово от км 65+200 до км 90+245 от гр. Полски Тръмбеш – с. Поликраище се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти. Срок до 30.09.2025 г.;

Движението по път Русе – Велико Търново – Габрово от км 104+100 до км 104+925 в района се осъществява двупосочно в една лента поради дилатационни фуги на мостово съоръжение. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 31.08.2025 г.;

Движението в участъка на проход „Шипка" при км 179+650 се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение с ограничаване на скоростта до 10 км/ч, поради извършване на аварийно-възстановителни дейности по пропадане на банкет и италиански улей. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Област Кърджали:

Движението по път Кърджали – Маказа в чертите на гр. Кърджали от км 340+319 до км 342+813 се осъществява в една лента поради извършване на основен ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Движението по път Кърджали – Маказа в чертите на гр. Кърджали от км 342+260 до км 342+365 се извършва в двупосочно в дясно платно поради реконструкция на четириклонно кръстовище Движението се регулира от пътни знаци. Срок 17.11.2026 г.;

Движението по път Кърджали – Маказа в участъка Надлез Кирково – ГКПП „Маказа" е ограничено за МПС над 3,5 т. Срок – целогодишно;

Движението по път Черноочене – Кърджали само в посока от Черноочене към Кърджали е ограничено за движение на МПС над 15 т.

Обходни маршрути:

- направление Хасково – КОърджали: път І-5, път ІІІ-505 (с. Манастир), път ІІІ-507 Г. Войводино – Мост – Чифлик – Кърджали.

- направление Асеновград – Кърджали: път ІІ-58, път І-5 посока Хасково, път ІІІ-505 (с. Манастир), път ІІІ-507 Г. Войводино – Мост – Чифлик – Кърджали.

- направление Минерални бани – Кърджали: път ІІІ-506, път І-5 посока Хасково, път ІІІ-505 (с. Манастир), път ІІІ-507 Г. Войводино – Мост – Чифлик – Кърджали. Срок – целогодишно.

- път І-6 /Е-871 и Е-773/ Граница Македония – Гърляно – о.п. Кюстендил – Радомир – Перник – о.п. София – Долни Богров – Пирдоп – Розино – Карлово – о.п. Калофер – о.п. Казанлък – о.п. Сливен – Лозенец – Карнобат – Бургас.

Област София:

Движението по път София – Бургас в участъка Клисура – граница с ОПУ Пловдив от км 215+400 до км 215+470 се осъществява поетапно и на участъци в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Срок до 15.08.2025 г.

Област Пловдив:

Движението по път София – Бургас в участъка Антон – Розино при км 219+696; 220+430; 221+116; 222+287 и 224+535 се осъществява поетапно в една лента поради ремонт на мостовите съоръжения. Всички работни участъци представлвяват трилентов двупосочен път. Движението се регулира от светофари, пътни знаци и бализи. Срок до 10.10.2025 г.;

Област Стара Загора:

Движението по път Осетеново – Казанлък в участъка от км 276+000 до км 309+000 се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение, поради почистване на облизовани окопи. Трафикът е сигнализиран от временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 15.08.2025 г.;

Движението по път Осетеново – Казанлък в участъка от км 276+000 до км 311+600 се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение, поради подмяна на ограничителни системи за пасивна безопасност за пътища. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 15.08.2025 г.;

Област Бургас:

Движение с повишено внимание по път І-6/ София-Бургас в участъка от км 475+840 до км 476+440 се осъществява с повишено внимание, поради газифициране на оранжерия в мест. Азмака с. Съдиево общ. Айтос. Осигуряване на транспортен достъп за стр. механизация до имотите. Ограничение на скоростта до 60 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.10.2025 г

- път І-7 Граница Румъния – о.п. Силистра – о.п. Дулово – о.п. Шумен – о.п. Преслав – Върбица – Бероново – Мокрен – Зимница – о.п. Елхово – Лесово – граница Турция:

Област Шумен:

Движението по път Шумен – Ямбол при км 115+600 в посока гр. Варна се пренасочва към пътен възел „Белокопитово" км 108+360 по път Шумен – Варна. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 14.02.2026 г.;

Област Ямбол:

Движението по път разклон за Коневец – ГКПП „Лесово" в участъка от км 282+667 до км 321+777 се осъществява на места двупосочно в една лента поради ръчно косене под ограничителните системи. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци . Срок до 15.08.2025 г.;

- път І-8 /Е-80/ Граница Сърбия – Калотина – Драгоман – о.п. София – о.п. Ихтиман – Костенец – Белово – Пазарджик – Пловдив – Поповица – о.п. Хасково – Харманли – Любимец – Свиленград – Капитан Андреево: няма въведени ограничения.

Област София:

Движението в участъка Вакарел – Ихтиман от км 110+700 до км 118+800 се осъществява с повишено внимание поради лошо експлоатационно състояние и намален габарит на пътното тяло. Поставена е необходимата предупредителна сигнализация. Срок до 30.09.2025 г.;

Въвежда се ВОБД по път I-8 Калотина – София от км 30+559 до км 36+365:

Поради изграждането на участък от АМ „Европа" и на пътни връзки към нея при км 33+600 /съществуващо трасе на път I-8/, движението по път I-8 посока Калотина се отбива по пътна връзка „София – Калотина", като преминаването към нея започва от км 36+536 /пътни знаци Ж15 и Т1/ и се излиза на новоизградения участък на АМ „Европа" при км 32+747 /пътен знак Д5/. Движението в посока София преминава от съществуващото вече трасе на АМ „Европа" и новоизградения участък, към пътна връзка „Калотина – София" /съществуващо трасе на път I-8/, с постепенно отбиване от км 32+559. Срок 01.11.2025 г.;

Област Хасково:

Движението в участъка Първомай – Харманли от км 275+600 до км 298+300 в отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и ограничение на скоростта до 50 км/ч извън населените места и до 40 км/ч в населените места. Срок до 02.09.2025 г.;

- път І-9 /Е-87/ граница Румъния – Дуранкулак – Шабла – о.п. Каварна – Балчик – Оброчище – Кранево – Златни пясъци – Св. Св. Константин и Елена – Варна – Старо Оряхово – Обзор – о.п. Слънчев бряг – Бургас – Маринка – Звездец – о.п. Малко Търново – граница Турция:

Област Бургас:

Движение с повишено внимание по път І-9/ „Баня-Сл. бряг" от км 199+100 до км 199+200 км , ремонтни дейности по счупен водосток. Движението се регулира от пътни знаци. Срок: до 02.01.2026г.;

Движението по път Слънчев бряг – Бургас при обхода на гр. Поморие от км 222+849 до км 225+522 се осъществява с повишено внимание поради изграждане на второ пътно платно. Движението на МПС се организира в двете ново изградени платна, като скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч в участъците на съществуващите кръстовища. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Движението по път Маринка – Извор в участъка от км 253+100 до км 268+300 се осъществява на места в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.Срок до 17.08.2025 г.;

Движението от км 255+000 до км 260+602 Бургас – Маринка се осъществява поетапно в една лента на определени участъци. Участъкът се регулира с пътни знаци. Срок до 30.08.2025 г.;

V. СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА:

Ремонтни дейности и временна организация на движението /ВОД/:

ОПУ-Благоевград:.

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-197: Движението по път III-197 Гоце Делчев – Сатовча при км 25+967 в района на с. Плетена е ограничено за МПС над 12 т. от км 7+559 до км 29+541 поради обследване на мостово съоръжение над р. „Бистрица".

Обходен маршрут: по път III-1972 Сатовча – Вълкосел – Абланица – Дъбница и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-19: Движението по път II-19 Разлог – Гоце Делчев от км 36+570 до км 83+570 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци и временна организация. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение. Срок до 12.07.2027 г.;

ОПУ-Бургас:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-99: Движението по път II-99 Бургас – М. Търново при км 20+456 се ограничава движението на МПС с технически допустима максимална маса над 20 т. поради аварийно състояние на мост над р. „Равадиновска" при пътна връзка 2 ,,Созопол-Бургас" при П.В. ,,Созопол ".

Обходен маршрут през общинската пътна мрежа на с. Равадиново в двете посоки. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2025 г.;

Път III-208: Движението по път ІІІ-208 Провадия – Айтос от км 86+300 до км 92+465 в участъка Айтос – Ябълчево/Руен е ограничено за транзитно движение на МПС с тегло над 12 т.

Обходен маршрут: по път II-73 Шумен – Карнобат (през Ришки проход).Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-906: Движението по път III-906 Дюлино – разклона за Раковсково в участъка от км 14+100 до км 17+250 се ограничава и в двете посоки поради основен ремонт на пътното платно.

Обходен маршрут: от път I-9 Варна – Бургас към общински път VAR с. Паницово и общински път BGS 2124 за с. Раковсково през път I-9 към път III-9061 кръстовище с. Тънково – път III-906 и обратно. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок до 04.11.2025 г.;

Път III-906: Движението по път на III-906 Паницово – разклон Горица в участъка от км 14+100 до км 34+100 е ограничено поради изпълнение на частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

Обходен маршрут: Обходен маршрут: Дюлино – Попович – Обзор – Слънчев бряг – Тънково – Оризаре – Гюльовца и обратно. Срок до 04.11.2025 г.;

Път III-908: Движението по път III-908 Варовник – Вълчаново ханче от км 22+400 до 39+300 е ограничено на МПС над 10 т. поради намален габарит на пътното тяло. Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-992: Движението по път III-992 Росенец – Росен – Веселие – Ясна поляна – Приморско е ограничено и в двете посоки в участъка Росен – Веселие поради строително монтажни работи на пътното платно.

Обходен маршрут: път II-99 Бургас – Созопол – Приморско и обратно, и по общински път Равадиново – Веселие. Срок до 05.12.2025 г.;

Път III-7306: Движението по път ІІІ-7306 Черница – Сунгурларе – Чубра е ограничено за МПС над 10 т поради стесняване на пътното платно.

Обходен маршрут: Чубра – Петолъчката – Карнобат – Мъдрино – Лозарево и обратно. За пътуващите товарни автомобили към Сунгурларе обходният маршрут е по път III-705 Карнобат – Мъдрино – Сунгурларе и обратно. Срок до 30.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-73: Движението по път II-73 Вълчин – Карнобат от км 79+000 до км 85+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.08.2025 г.;

Път ІІ-99: Движението по път ІІ-99 Лозенец – Българи в участъка от км 54+000 до км 65+000 се осъществява на места в една лента реверсивно поради ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок: до 17.08.2025 г.;

Път III-539: Движението по път III-539 Средец – Дюлево – Русокастро – Трояново – Айтос в участъка Средец – Русокастро от км 0+000 до км 17+800 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Скоростта на движение е ограничена на 50 км/ч в извън населените места и на 40 км/ч в населените места. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.08.2026 г.;

Път III-5391: Движението по път III-5391 Аспарухово – Карнобат от км 6+600 до км 21+052 се осъществява с повишено внимание поради извършване на строителни и монтажни дейности. Скоростта на движение е ограничена до 50 км/ч извън населените места и до 40 км/ч в населените места. Временната организация на движението е до въвеждане на обекта в експлоатация. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 21.08.2026 г.;

Път III-7908: Движение с повишено внимание по път ІІІ-7908 Присад – Маринка поради ремонтни работи в участъка от км 12+000 до км 21+000 между с. Присад и с. Маринка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 16.08.2025 г.;

ОПУ-Варна:

Ремонтни дейности:

Път III-906: Движението по път III-906 през „Дюлински" проход в участъка кръстовище с път I-9 Старо Оряхово – Обзор – с. Дюлино от км 0+000 до км 14+200 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Строителните работи се изпълняват без отбиване на движението с работен участък върху част или върху една пътна лента. Срок до 31.10.2025 г.;

Път III-9044: Движението по път III-9044 кръстовище с път III-904 (Долни чифлик-Гроздьово) – кръстовище с път I-2 (Девня-Варна) от км 0+000 до км 25+900 се осъществява с повишено внимание в три участъка от пътя: от км 0+000 до км 11+138 (Юнак-Синдел), от км 11+350 до км 17+631 (кръстовище с път III-9004) и от км 18+491 до км 25+728 поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява в свободната от ремонтни дейности пътна лента, съгласно въведената ВОБД. Срок до 01.09.2026 г.;

ОПУ-В. Търново:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІII-303: Движението по път ІII-303 Бутово – Павликени - Пушево в участъка от км 19+260 до км 41+000, от с. Бутово до с. Михалци се осъществява в една лента на определени участъци, поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 15.08.2028 г.;

Път III-504: Ограничено е движението за товарни автомобили с обща маса над 12 т по път III-504 Самоводене – Обединение – Алеково в участъка от км 9+775 до км 36+850 от с. Ресен до с. Масларево поради лошо експлоатационно състояние на мостово съоръжение при км 36+049 и с цел повишаване безопасността на движението в участъка. Движението се регулира с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път III-504 до Самоводене, по път I-5 до Полски Тръмбеш, по път I-3 до Масларево и обратно. ВОБД е въведена до отстраняване на нарушенията в експлоатационните показатели. Срок до 30.09.2025 г.;

Път ІІІ-514: Движението по път ІІІ-514 Горна Оряховица – Велико Търново от км 43+860 до км 48+680 е ограничено за МПС над 3,5 т поради недостатъчен габарит на пътя и силно пресечен терен. Пропускат се само леки автомобили, пътнически бусове с до 8+1 места и лекотоварни автомобили с обща маса до 3,5 т.

Обходен маршрут за тежкотоварните автомобили:

- от Г. Оряховица към В. Търново: път II-53 Г. Оряховица – Лясковец – Лясковски кантон, по път I-4 Лясковски кантон – В. Търново;

- от В. Търново към Г. Оряховица: път I-4 В. Търново – Лясковски кантон, по път II-53 Лясковски кантон – Лясковец – Г. Оряховица. Срок до 30.09.2025 г.;

Път ІІІ-551: Движението на товарни автомобили с обща маса над 3,5 тона по път ІІІ-551 Дебелец – Средни колиби – Елена в участъка от км 9+208 до км 21+900, от разклона за с. Велчево до разклона за с. Средни колиби е ограничено поради увреждане конструкцията на мостови съоръжения при км 10+796 и км 14+608.

Обходен маршрут: По път І-5 Дебелец – В. Търново, по път І-4 В. Търново – Лясковски кантон, по път ІІ-53 Лясковски кантон – Елена, по път III-551 Елена – Средни колиби и обратно. Срок до 30.09.2025 г.;

Път ІI-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец – Ср. колиби – Елена в участъка от км 13+300 до км 21+900 от с. Плаково до разклона за с. Средни колиби е ограничено в двете посоки поради увреждане конструкцията на мостово съоръжение при км 14+806. Поставена е необходимата сигнализация.

Обходен маршрут: по път III-551 Плаково – Дебелец, по път III-5302 Дебелец – Миндя, по път II-53 Миндя – Елена, по път III-551 Елена – Средни колиби и обратно. Срок до 25.08.2025 г.;

Път ІII-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец – Средни колиби – Елена в участъка от км 10+750 до км 10+850 в зоната на мостово съоръжение при км 10+796 в района на с. Плаково се осъществява в една лента, поради увреждане от ПТП конструкцията на съоръжението. Движението се регулира с пътни знаци. Срок. до 30.09.2025 г.;

Път III-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец – Средни колиби – Елена е ограничено за МПС над 10 тона и над 10 метра дължина поради намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут за тежкотоварни автомобили над 10 тона /до възстановяване на движението по път II-53/:

- за посока с. Дебелец – гр. Елена: по път I-5 Дебелец – В. Търново, по път I-4 В.Търново – Антоново – кръстовище с път III-408, по път III-408 Илийно – Стеврек – Глоговец – кръстовище с път II-53, по път II-53 Константин – Елена.

- за посока: гр. Елена – с. Дебелец: по път II-53 Елена – Константин – кръстовище с път III-408, по път III-408 Константин – Глоговец – Стеврек – кръстовище с път I-4, по път I-4 Камбурово – Антоново – В. Търново, по път I-5 В. Търново - Дебелец. Срок до 30.09.2025 г.;

Път ІI-551: Движението по път ІІІ-551 Дебелец – Плаково в участъка от км 9+200 до км 12+323 от кръстовището с общински път VTR 1021 за с. Велчево до с. Плаково е ограничено в двете посоки поради увреждане от ПТП на конструкцията на мостово съоръжение при км 10+796. Поставена е необходимата сигнализация.

Обходен маршрут: по път III-551 до гр. Дебелец, по път II-55 до гр. Килифарево, по общински път GAB1111 до с. Плаково и обратно. Срок. до 30.09.2025 г.;

Път ІІІ-4073: Ограничено е движението по път ІІІ-4073 Царски извор – Драганово в участъка от км 0+000 до км 5+513 от с. Царски извор до с. Горски горен Тръмбеш поради свлачище.

Обходен маршрут: по път ІІІ-407 Царски извор – Сушица, по път ІІІ-514 Сушица – Драганово и обратно. Краен срок до 30.09.2025 г.;

Път ІІІ-4082: Ограничено е движението на товарни автомобил с обща маса над 3,5 тона по път ІІІ-4082 Граница с област Търговище – Чешма – Кесарево – път І-4 в участъка от км 31+960 до км 36+890 поради лошо експлоатационно състояние, с цел повишаване безопасността на движението.

Обходен маршрут: по път VTR 1160 Чешма – Сливовица – Г. Н. село, по път ІІІ-4004 Г. Н. село – Джулюница, по път І-4 Джулюница – Кесарево и обратно. Срок до 30.09.2025 г.;

Път III-5502: Движението по път III-5502 Килифарево – Ялово от км 0+000 до км 3+200 се ограничава за МПС над 12 т поради недостатъчна носимоспособност на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 30.09.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-55: Движението по път II-55 Дебелец – Гурково /Проход на републиката/ в участъка от км 0+000 до км 33+420, от гр. Дебелец до Предела, се осъществява в една лента на участъци, поради изпълнение на дейности по частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 31.08.2025 г.;

Път ІII-405: Движението по път III-405 Павликени – Свищов в участъка от км 70+880 до км 77+550 от кръстовището с път III-407 до гр. Свищов се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 30.09 .2025 г.;

Път III-662: Движението по път III-662 Твърдица – Елена от км 47+800 до км 48+000 се осъществява двупосочно в една лента поради пропадане на пътното платно и образувало се свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.09.2025 г;

ОПУ-Видин:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-112: Движението по път III-112 (Арчар-Лом) Добри дол-Дреновец-Дъбова махала в участъка от км. 0+000 до км. 9+989 се ограничава за всички МПС-та поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

Обходен маршрут: Цялото движение на леки автомобили се пренасочва по път I-1 през следните маршрути :

-Пътно кръстовище „Дунавци" на път I-1/Е79/, км.19+783 с път II-11 Арчар-Добридол-Лом и път III-1413 Грамада-Синаговци-Дунавци/Схема1/

-Пътно кръстовище „Руженци" на път I-1 /Е-79/, км.62+758 с път III-114 Лом-Сталийска махала-Дондуково-Дреновец-Ружинци- м." Бялата вода"/Схема 2/

-Пътно кръстовище на път II-11/о.п. Видин-Димово/-Симеоново-Ботево-Арчар-Добри дол, км.22+442, където е и началото на път III-112 Добри дол-Дреновец-граница Монтана/Схема 3/

-Пътно кръстовище на път III-112 Добри дол-Дреновец-граница Монтана, км 8+989 с път III-114 Лом-Сталийска махала-Дондуково-Дреновец-Руженци-м. "Бялата вода". Срок до 15.08.2025 г.;

Път III-112: Движението по път III-112 Добри дол – Монтана в двете посоки е ограничено за МПС над 12 т. поради съгласувана временна безопасност на движението. Ограничението не важи за преминаването на автобуси. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут:

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Видин-Монтана:

- При пътно кръстовище Дунавци (км 19+783) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/Видин-Монтана.

За движещите се по път I-1/Е79 в посока Монтана-Видин:

- При пътно кръстовище Ружинци (км 62+758) е указан маршрут с указателна табела по път I-1/Е79/ Монтана-Видин.

За движещите се по път II-11:

- При км.22+442 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път II-11 (Добри дол-Лом-Монтана).

За движещите се по път III-114:

- При км.23+244 (пътно кръстовище с път III-112) е указан маршрут с указателна табела по път III-114 (Дреновец-Ружинци-Монтана).

Срок на ограничението до Срок 31.07.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-1102: Временно движението по път III-1102 Кладоруб – местност Филипови кошари в участъка от км 27+000 до км 32+000 се осъществява на места в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 15.08.2025 г.;

Път III-1142: Временно движението по път III-1142 Дреновец – Костичовци – пътно кръстовище с път III-1102 в участъка от км 0+000 до км 19+200 се осъществява на места в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 15.08.2025 г.;

Път III-1401: Временно движението по път III-1401 Киреево – Раковица – Белоградчик в участъка от км 0+000 до км 44+451 се осъществява на места в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 15.08.2025 г.;

Път III-1411: Временно движението по път III-1411 Буковец –Слана бара – Видин в участъка от км 19+000 до км 26+000 се осъществява на места в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 15.08.2025 г.;

ОПУ-Враца:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-11: Движението по път ІІ-11 Оряхово – Лесковец – Остров – граница с област Плевен от км 118+000 до км 119+000 е ограничено за МПС над 3.5 т поради свлачищни процеси и намален габарит на пътното тяло.

Обходен маршрут: Оряхово – Селановци /път ІІІ-306/ Галово – Остров /пътища ІV-ти клас/, път ІІ-11 граница с област Плевен. Срок до 30.12.2025 г.;

Път III-308: Движението по път ІІІ-308 Своде – Караш – Хубавене – Роман в участъка от село Караш до село Хубавене е ограничено поради свлачище от км 25+000 до км 25+200.

Обходен маршрут до: Роман – Ябланица – Осикова Лъкавица – Правешка Лъкавица – Караш за пътуващите от Роман за Караш. Ябланица – Роман – Хубавене за пътуващите от София и Ловеч. Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІ-15: Стесняване на една от лентите за движение на път ІІ-15 Девене – Борован от км 22+000 до км 26+000, поради ремонти на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 20.08.2025 г.;

Път III-133: Движението по път III-133 Бързина – Манастирище – Михайлово от км 21+000 до км 30+000, се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от пътни знаци. Срок до 29.08.2025 г.

ОПУ-Габрово:

Временно са въведени следните ограничения за движението на МПС:

Път II-44: Движението по път II-44 Севлиево – В. Търново – Севлиево – Драгановци – Габрово от км 20+370 до км 20+770 и от км 21+860 до км 22+040 е ограничено за извънгабаритни превозни средства с ширина над 3,5 м поради монтиране на гъвкави ограничители /делинеатори/ в оста с височина 0.75 м. Срок до 31.09.2025 г.;

Път III-401: - Движението по път III-401 "Граница Ловеч - /Кормянско - Малки Вършец/" се осъществява в едната лента поради ремонт на водосток при км 46+881 . Поставена е необходимата вертикална пътна сигнализация. Срок до 15.08.2025г.;

Път III-403: Движението по път III-403 Кормянско – Крамолин при км 10+080 се ограничава за всички превозни средства с ширина по-голяма от 3,30 м включително товара поради стеснен мост над р. Крапец. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път III-401 Граница с област Ловеч – Кормянско – Малки Вършец при км 46+800 по общински път до III-403 в с. Малки Вършец и обратно. Срок до 31.09.2025 г.;

Път III-3011: Движението по път III-3011 Крамолин – Горско Косово от км 22+129 до км 28+380 е ограничено за МПС над 10 тона поради намален габарит на пътното тяло на мост при км 26+444. Срок до 31.09.2025 г.;

Път III-5004: Движение по път III-5004 „Обход на гр. Габрово" от км 15+300 до км 20+124 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 е ограничено за МПС над 12 тона поради ограничението на прохода „Шипка". Срок до 31.03.2026 г.;

Път III-5524: Движението по път III-5524 Донино-Боженци, в участъка от км 0+000 до км 7+900 се ограничава за всички ППС в интервала от 9.00 до 11.30 часа и от 13.30 до 16.30 часа поради извършване на дейности по ремонт на асфалтовата настилка. Срок до 15.08.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-404: Движението по път III-404 Севлиево – граница Ловеч от км 9+500до км 30+930 се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Поставена е необходимата вертикална пътна сигнализация. Срок до 30.09.2025 г.;

Път III-609: Движението по път III-609 Царева ливада – Дряново от км 56+300 до км 63+800 се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Поставена е необходимата вертикална пътна сигнализация. Срок до 31.10.2025 г.;

Път III-4402: Движението по път III-4402 Горна Росица – Гъбене от км 5+000 до км 9+660 се осъществява поетапно в едната лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.10.2025 г.;

ОПУ-Добрич:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма.

Ремонтни дейности: няма.

ОПУ-Кюстендил:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-6222: Движението по път ІІІ-6222 Смоличано – Пелатиково от км 10+000 до км 14+000 е ограничено в двете посоки за МПС над 3.5 т поради пропадане на част от пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.01.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-104: Движението по път ІІІ-104 Бобошево – Четирци от км 11+000 до 24+000 се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението в района е сигнализирано от пътни знаци. Срок до 15.08.2025г.от 08:00 ч.до17:00 ч.

Път III-601: Движението по път III-601 Кюстендил – Драговищица – Долно Уйно от км 3+325 до км 5+438 се осъществява двупосочно в една лента поради реконструкция на водопроводна мрежа. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 04.09.2025 г.;

Път III-637: Движението по път III-637 Трекляно – Драговищица в участъка от км 43+000 до 70+000 се осъществява на места двупосочно в една лента км поради фрезоване и ремонт на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 15.08.2025 г.;

ОПУ Кърджали:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-508: Движението по път III-508 Джебел – Рогозче – Фотиново в участъка Самодива – разклон Стоманци от км 17+700 до км 20+700 е ограничено в двете посоки поради свлачищни процеси. Движението се регулира от пътни знаци.

Обходен маршрут: по път I-5 разклон Джебел – Върбен, по път III-867 Хаджийско – разклон Стоманци и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-592: Движението по път III-592 Момчилград – Подкова в участъка разклон Багрянка – Прогрес от км 1+800 до км 2+200 е ограничена за МПС над 3,5 тона поради намален габарит на мостово съоръжение.

Обходен маршрут: по път II-59 Момчилград до главен път I-5, по път I-5 Върхари – Садовица – Загорско – Върбен, по път III-592 Подкова – Прогрес и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-5009: Движението по път ІІІ-5009 Зорница – Бели пласт – Стремци– Кърджали от км 0+000 до км 26+080 е ограничено за МПС над 12 т.

Обходен маршрут: по път I-5 Хасково – Кърджали за МПС до 15 т. или по път III-507 Кърджали – Мост през с. Мост за всички МПС. Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-592: Движението по път III-592 Подкова – Токачка – Крумовград от км 14+740 до км 16+335 се осъществява с повишено внимание поради направа на локални ремонти. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 15.08.2025 г.

ОПУ-Ловеч:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-305: Движението по път III-305 Дерманци – Торос в участъка от км 42+830 до км 44+030 се осъществява по временен път поради изграждане пътен възел „Дерманци" от км 98+150 на А-2 „Хемус". Движението се регулира с пътни знаци. Водачите да се движат със съобразена скорост. Срок: 01.07.2027 г.;

Път III-3504: Движението по път III-3504 Орляне – Угърчин в участъка от км 22+000 до км 23+600 е ограничено за всички МПС поради изграждане на участък от АМ Хемус, включително пътен възел „Угърчин". Обходен маршрут: От кръстовището на път III-3504 с път III-3005 през Катунец – Бежаново – Ъглен – Дерманци – Угърчин и обратно. Движението е регулирано от пътни знаци. Срок до 10.03.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път IІ-35: Движението по път IІ-35 Троян – Кърнаре в участъка от км 85+000 до км 103+055 се осъществява с повишено внимание поради косене на банкети и ремонт на асфалтовата настилка. Движението е регулирано с пътни знаци. Водачите да се движат със съобразена скорост. Срок: 20.08.2025 год.;

Област Монтана:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-81: Движението по път II-81 Лом – Расово от км 143+320 до км 146+445 е ограничено за МПС над 10 т в двете посоки поради извършване на строително монтажни дейности.

Обходен маршрут:

- В посока от Лом – Монтана: по път II-11 и път III-818 Лом – Горни Цибър – Вълчедръм – Долно Церовене и обратно;

- В посока от Монтана – Лом: по път III-114 Ружинци – Дреновец – Сталийска махала – Лом" и обратно.

- В посока Видин – Козлодуй: по път ІІ-11 гр. Лом – Ковачица – Долни Цибър – Козлодуй и обратно.

- В посока Плевен – Лом – Видин: по път ІІІ-133 и път ІІІ-818 и път II-11 Вълчедръм – Долни Цибър – Ковачица – Лом и обратно. Срок: целогодишно;

Път III-112: Движението по път III-112 Добри дол – Монтана в двете посоки е ограничено за МПС над 12 т поради съгласувана временна безопасност на движението. Ограничението не важи за преминаването на автобуси. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път І-1/Е-79/ Видин –Монтана в двете посоки. Срок 31.07.2026 г.;

Път ІІІ-817: Движението по път ІІІ-817 Боровци – Гаврил Геново е ограничено за МПС над 12 тона поради пред аварийно състояние на сводов мост при км 11+984. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок целогодишно;

Път III-8104: Движението по път ІІІ-8104 Замфирово – Пърличево от км 7+400 до км 7+550 е ограничено за всички МПС поради пропадане на участък от пътното тяло.

Обходен маршрут: по път ІІ-81 Боровци – Монтана, път І-1 /Е-79/ Монтана – Сумер, път ІІІ-1621 Сумер – Пърличево и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-11: Движението по път II-11 Добри Дол – Козлодуй от км 23+167+000до км 78+820 се осъществява с повишено внимание поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъка е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти на място. Срок до 31.10.2025 г.;

Път II-11: Движение по път II-11 Добри дол – Козлодуй от км 23+167 до км 78+820 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и сигналисти на място. Срок до 31.10.2025 г.;

Път III-133: Движение с повишено внимание по път III-133 в границата на град Вълчедръм от км 50+767 до км 52+292, поради реконструкция на водопроводни клонове от вътрешно водопроводна мрежа. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци. Срок: 01.10.2025 г.;

ОПУ-Пазарджик:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС: няма въведени ограничения.

Ремонтни дейности:

Път ІІ-37: Движение в една лента по път ІІ-37 Пазарджик – Пещера от км 146+665 до км 146+795 (начало на регулацията на гр.Пещера) поради разрушаване на сграда. Участъкът е обозначен с пътни знаци. Срок до 31.08.2025 г.;

Път ІІІ-377: Движението по път ІІІ-377 гр. Брацигово – с. Равногор от км 7+000 до км 22+000 поетапно се осъществява в една лента поради подмяна на ОСП. Регулира се с пътни знаци и временна сигнализация. Срок до 15 08.2025 г. от 08:30 до 16:00 ч.;

ОПУ-Перник:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II–63: Движението по път II-63 Перник – Брезник в района на гр. Перник от км 0+530 до км 0+670 се осъществява двупосочно в една лента поради изграждане на кръгово кръстовище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 03.10.2025 г.;

Път ІІІ-637: Движението по път ІІІ-637 от с. Мрамор до разклон за с. Лева река е ограничено за МПС над 10 т.

Обходен маршрут: Вукан – Костуринци – Стайчовци – Вълча поляна – махала Пали лула – разклон за Лева река и обратно. Срок до 30.12.2025 г.;

Път ІІІ-6372: Движението по път III-6372 Долна Мелна – граница с област Кюстендил от км 18+000 до км 24+650 е ограничено за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона поради намалена носимоспособност на мостово съоръжение при км 22+065. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по общински път Пали лула – Лева река, път ІІІ-637 Докьовци – Пенкьовци, път III-6052 Враня стена – Калотинци, път III-623 Калотинци – Раянци – Трекляно – Дълга лука. Срок до 30.12.2025 г.;

Път III-6301: Движението по път III-6301 Филиповци – Велиново – Глоговица от км 0+000 до км 4+000 е ограничено за МПС над 3,5 тона, поради пропадане на пътното платно при км 1+400. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път II-63 Филиповци – Трън – Глоговица – Велиново. Срок до 30.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път II–63: Движението по път II–63 Трън – Стрезимировци при км 56+174, се осъществява двупосочно в дясната лента посока с. Стрезимировци, във връзка с въведен ВОБД за осигуряване на безопасно преминаване през мост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачите на МПС да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 30.12.2025 г.;

Път III-623: Движението по път III-623 Извор – Земен от км 31+600 до км 40+000 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка, както и се ограничава скоростта на движение до 30 км/ч. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 03.10.2025 г.;

Път ІІІ-637: Движението по път III-637 Вукан – Пенкьовци при км 5+293, се осъществява двупосочно в лява лента посока с. Пенкьовци, във връзка с въведен ВОБД за осигуряване на безопасно преминаване през мост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Водачите на МПС да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 30.12.2025 г.;

Път III-8114: Движението по път III-8114 Кошарево – Горна Секирна от км 13+850 до км 26+300 се осъществява с повишено внимание и ограничение скоростта до 30 км ч във връзка с въведен ВОБД при СМР за обект: "Превантивен ремонт на път III-8114". Срок до 30.12.2025 г.

ОПУ-Плевен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-301: Движението по път III-301 край регулация с. Козар Белене – начало регулация гр. Левски от км 1+750 до км 5+753 е ограничено за МПС общо тегло над 7 т.

Обходен маршрут: път III-303 Българене – Малчика – Аспарухово – Левски. Срок – целогодишно;

Път ІІІ-304: Движението по път III-304 Изгрев – Трънчовица – Бацова махала – Новачене – Дебово от км 4+000 до км 10+650 е ограничено за транзитното движение на МПС над 15 т.

Обходен маршрут: по път ІІ-34 Плевен – Никопол. Срок – целогодишно.;

Път III-305: Ограничава се движението по път III-305 между с. Садовец и граница с област Ловеч от км 19+866 до км 25+000 поради ремонтни дейности.

Обходен маршрут: Садовец – Телиш – Радомирци – Луковит – Тодоричене – Дерманци и обратно. Срок до 15.12.2025 г.;

Път ІІІ-3004: Движението по път III-3004 Опанец – Долна Митрополия от км 0+000 до км 6+125 в района на с. Опанец е ограничено за транзитно движение на МПС над 3.5 т.

Обходен маршрут: по път І-3 Бяла – Плевен – Ботевград (от п.в. "КАТ" на км 88+973 към п.в. на км 95+099). Срок – целогодишно.;

Път ІІІ-3005: Движението по път III-3005 Ясен – Търнене – Градина в района на с. Ясен от км 1+793 до км 4+223 е ограничено за движение на МПС над 3.5 т., осигурен е сигнализиран обходен маршрут. Срок – целогодишно.;

Път ІІІ-3005: Движението по път III-3005 Ясен – Търнене – Градина – Петърница – Бъркач – Беглеж в района на с. Беглеж от км 21+062 до км 27+123 е ограничено за МПС над 8 т.

Обходен маршрут: път ІІІ-3502 Брестовец – Горталово – Беглеж – Бежаново – Ъглен. Срок – целогодишно;

Ремонтни дейности:

Път II-34: Движението по път III-34, Плевен – Никопол в участъка от с. Мечка до гр.Никопол от км 14+000 до км 44+000 се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението в района се регулира от сигналисти. Срок: 22.08.2025 г.;

Път II-35: Движението по път II-35, Плевен – Ловеч в участъка от гр. Плевен до граница с ОПУ-Ловеч от км 9+500 до км 25+000 се осъществява с повишено внимание поради рязане на храсти. Срок: 22.08.2025 г.;

Път III-305: Движението по път III- 305 в с. Крушовица от км 10+500 до км 12+000 се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението в района се регулира от сигналисти. Срок: 15.08.2025 г.;

Път III-306: Движението по път III-306 между с. Чомаковци и гр. Кнежа от км 19+000 до км 35+000 се осъществява в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението в района се регулира от сигналисти. Срок: 15.08.2025 г.;

ОПУ-Пловдив:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-66: Движение в една лента по път II-66 "гр. Стара Загора - Поповица - I-8" от км 120+344 до км 126+210, поради ремонт на настилката. Срок до 30.09.2026 г.;

Път II-86: Движението по път II-86 Асеновград – Нареченски бани е ограничено за МПС с височина над 4 м. през тунелите.

Обходен маршрут: път III-866 Кричим – Девин. Срок – целогодишно.;

Път III-565: Движение в една лента по път III-565 "Шишманци - Белозем" от км 19+500 до км 21+500, поради ремонт на пътната настилката. Срок до 30.09.2025 г.;

Път III-607: Движение в една лента по път III-607 "I-6 - Калофер" от км 0+000 до км 1+500, поради ремонт на пътната настилката. Срок до 30.09.2025 г.;

Път ІІІ-607: Движението по път III-607 Калофер – Априлци от км 6+795 до км 36+000 е ограничено. Срок – целогодишно.;

Път ІІІ-866: Временно се ограничава движението по път III-866 Девин – Кричим в участъка от км 90+600 до км 103+000, поради обрушване на скатове и монтаж на предпазни мрежи. Движението се пропуска на интервал от 30 мин. Обходен маршрут по път II-86 Пловдив – Асеновград – Смолян и път III-864 Пампорово – Стойките. Срок. до 30. 09.2025 г.;

Път ІІІ-8604: Движението по път III-8604 Пловдив – Студенец – Косово в участъка от Бяла Черква до Косово от км 30+889 до км 41+499 е ограничено. Срок – целогодишно.;

Път III-8611: Движението по път III-8611 Белица – Загражден – Давидково от км 13+500 от Държавно ловно стопанство „Кормисош" след с. Белица до границата с област Смолян при км 18+431 е ограничено за всички МПС. Срок – целогодишно.;

Ремонтни дейности:

Път III-804: Временно е ограничено движението по път III-804 Поповица – Болярци в района на Болярци поради изграждане на мост. Обходен маршрут по път I-8. Срок до 31.12.2025 г.

ОПУ Разград:

Временно са въведени следните ограничения за движение: няма въведени ограничения.

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Русе:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-202: Движението по път III-202 Русе – Щръклево – Нисово – Кацелово при км 36+945 е ограничено за МПС над 10 т. поради компрометирано експлоатационно състояние на мост до с. Кацелово при км 36+945 над р. Черни Лом. Едната лента е ограничена за движение и е въведен пропускателен режим по свободната лента за движение. Въведено е ограничение на скоростта 40 км/ч. Срок до 05.11.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-501: Движението по път III-501 Иваново – Две могили – Борово – Бяла от км 22+200 до км 52+610 се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети и рязане на храсти, смяна на еластични огради, смяна на пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка. В определени работни участъци движението на МПС се осъществява в една лента с пропускателен режим. Ограничението на скоростта е до 40 км/ч. в населено място и 60 км/ч. извън населено място. Движението се регулира с пътни знаци и от сигналисти. Срок до 31.10.2026 г.;

Път III-5402: Движението по път Ценово - Обретеник от км 0+000 до км 15+632 се осъществява в една лента с пропускателен режим поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, отводнителни съоръжения, профилиране на пътни банкети, рязане на храсти. Ограничение на скоростта е 50 км/ч. в населено място и 60км/ч. извън населено място. Движението се регулира от сигналисти. Срок до 27.08.2026 г.;

ОПУ-Силистра:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:няма въведени

Ремонтни дейности:

Път II-71: Движението по път II-71 Силистра – Добрич в участъка от км 17+088 до км 32+680 се осъществява двупосочно с преминаване от една лента в друга поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира от сигналисти и пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-215: Движението по път III-215 Силистра до Фериботна връзка се осъществява в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път III-216: Движението по път III-216 Ситово – Дулово в участъка от км 0+000 до км 30+400 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

ОПУ-Сливен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-48: Движението по път II-48 Омуртаг – Котел – път I-7 / в участъка от км 36+931

/ гр. Котел/ до км 62+320 /разклон за с. Бероново/, поради извършване на превантивен ремонт на асфалтовата настилка , попълване и оформяне на банкети, почистване на окопи, доставка и монтаж на бордюри и ОСП/ се осъществява с повишено внимание. Ограничава се движението на извънгабаритен товар над 20 т. Участъкът е сигнализиран от пътни знаци и светофарна уредба. Срок 30.10.2025 г.;

Път II-53: Движението по път II-53 през проход „Вратник" в участъка от с. Стара река до с. Бяла от км 78+000 до км 87+300 е ограничено за МПС над 3,5 т поради разрушено крило на водосток при км 85+470 и активизирани свлачища на км 80+700 и км 84+200. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Останалата част от проход „Вратник" е ограничена за МПС над 10 т. Срок до 31.08.2025 г.;

Път III-7006: Движението по път III-7006 Градец – Медвен в района на с. Медвен от км 9+645 до км 13+042 е ограничено за МПС над 12 т поради лошо експлоатационно състояние и намалена носимоспособност на мостово съоръжение на км 10+868. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

Път ІІІ-7306: Движението по път ІІІ-7306 граница с област Бургас – Пъдарево – път I-7 в участъка от с. Чубра до с. Пъдарево от км 19+100 до км 24+555 е ограничено за движение на МПС над 12 тона поради ниска носимоспособност на настилката в участъка на област Бургас. Срок до 31.12.2025 г.

Ремонтни дейности:

Път II- 53: Движение по път II-53 Стара река – Бяла – Сливен от км 72+200 до км 87+301 в участъка от граница област Велико Търново до местност „Агликина поляна" / проход „Вратник"/ се осъществява с повишено внимание поради основен ремонт по ЛОТ 31. В участъка има въведена ВОБД и е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.08.2025 г.;

ОПУ-Смолян:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-8683: Движението по път ІІІ-8683 Арда – Горна Арда, от км 27+000 (с. Арда) до км 29+500 (край на РП), е ограничено за МПС с маса над 10 т. поради пропадане и стеснение на една от пътните ленти. Срок до 31.12.2025 г. ;

Ремонтни дейности:

Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 гр. Смолян – с. Средногорци, от км 109+370 до км 109+570 (срутище при км 109+450 – разклон за с. Тикале), се регулира със светофарна уредба и скоростта е ограничена до 20 км/ч. Трафикът се осъществява в една /дясната/ пътна лента. Срок до 31.12.2025 г.;

Път ІІ-86: Движението по път ІІ-86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем, от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, се осъществява едната лента, с изчакване. Движението се регулира от преносими светофарни уредби и сигналисти - съгласно въведената по схемите на одобрен проект ВОБД. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-197: Движение с повишено внимание по път III-197 Доспат – Борино, от км 54+000 до км 61+000, за времето от 8:00 до 17:00 часа, поради ремонтни дейности на пътната настилка. Движението се регулира с пътни знаци и сигналисти. Срок до 16.08.2025 г.;

Път ІІІ-197: Движението по път ІІІ-197 Доспат – Борино – Грохотно – Девин от км 78+150 до км 78+500 в района на Тешел се извършва двупосочно в едната лента на платното за движение поради разрушени насипи на откоса, паднали подпорни стени и изтекли насипи зад стени. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.08.2025 г.;

Път ІІІ-197: Движението по път ІІІ-197 Доспат – Борино – Грохотно – Девин от км 85+900 до км 85+950 в района на Настан се извършва двупосочно в лявата лента на платното за движение поради изтекъл насип зад каменна подпорна стена и компрометирани фундаменти. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.08.2025 г.;

Път ІІІ-864 Движението по път ІІІ-864 Пампорово – с. Стойките при км 6+200 се извършва двупосочно в едната лента поради пропадане на част от пътното платно. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.08.2025 г.;

Път III-866: Движението по път III-866 Смолян – Стойките от км 17+600 до км 20+100 се осъществява с повишено внимание и ограничения на скоростта до 40 км/ч поради ремонтни дейности на пътната настилка. Участъкът се регулира от пътни знаци и сигналисти. Срок до 01.09.2025 г.;

Път ІІІ-866: Движението по път ІІІ-866 Смолян – Девин при км 27+330 се извършва с повишено внимание поради довършителни строително-ремонтни работи по възстановяване на компрометирана подпорна стена. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.08.2025 г.;

Път ІІІ-866: Движението по път ІІІ-866 Девин – Кричим при км 50+400 се извършва с повишено внимание, двупосочно в едната пътна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.08.2025 г.;

Път III-866: Движението по път III-866 Михалково – Кричим от км 79+425 до км 79+625 се осъществява с повишено внимание поради пропадане на част от платното за движение вследствие на компрометирана подпорна стена. Движението се регулира със светофарна уредба и скоростта е ограничена до 30 км/ч. Срок до 01.09.2025 г;

Път ІІІ-868: Движението по път ІІІ-868 Рудозем – Смолян, при км 6+600 се извършва в лявата лента, съобразно въведената временна организация на движение поради пропадане на банкета и част от дясната лента с дължина около 15 м. Срок до 31.08.2025 г.;

Път ІІІ-8683: Движението по път III-8683 Кошница – Могилица, при км 18+000, след пещера "Ухловица", се извършва в една лента поради пропадане на откоса към реката и част от асфалтовата настилка на участък от около 20 м, участъка е сигнализиран с пътни знаци. Движение с повишено внимание и съобразена скорост. Срок до 31.08.2025 г.;

ОПУ-София:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІ-82: Движението по път II-82 Костенец – Самоков от км 0+000 до км 39+176 е ограничено за товарни МПС над 10 т в двете посоки. Срок до 30.09.2025 г.;

Път III-162: Движението по път III-162 Миланово – Горна Бела речка от км 0+000 до км 11+900 е ограничено за МПС над 12 тона поради намален габарит на пътното тяло и във връзка с безопасността на движението. Срок до 30.09.2025 г.;

Път ІІІ-164: Движението по път III-164 Своге – Бучин проход от км 0+000 до км 19+200 се ограничава за всички МПС над 12 тона поради укрепване на свлачище. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Обходен маршрут: През улица „Староселска". Срок до 30.09.2025 г.

Път ІІІ-811: Движението по път III-811 Сливница – Гълъбовци в гр. Сливница от км 9+280 до км 11+215 е ограничено поради изпълнение на обект: „Основен ремонт на път III-811 Сливница – Гълъбовци" от км 9+280 до км 20+800".

Обходен маршрут: през общинската пътна мрежа на гр. Сливница. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-822: Движението по път III-822 Самоков – Ихтиман в участъка Самоков – Ново село от км 2+000 до км 12+630 е ограничено за МПС над 12 т поради текущ ремонт на пътя.

Обходен маршрут: по АМ „Тракия" и път II-62 Самоков – Дупница. Срок 30.09.2025 г.;

Път III-822 : Движението по път III-822 Самоков – Ихтиман от км 2+000 до км 12+630 се осъществява с повишено внимание поради влошени експлоатационни характеристики на пътното тяло. Срок 30.09.2025 г.;

Път ІІІ-3701: Движението по път III-3701 в участък от края на с. Ямна до границата с област Ловеч от км 16+600 до км 22+300 е ограничено за всички МПС поради свлачищни процеси.

Обходен маршрут: път II-37 Етрополе – Лъга – Джурово, път I-3 Джурово – Ябланица граница област Ловеч, път III-358 Ябланица – Гложене, път III-3701 Гложене – Черни Вит. Срок до 31.10.2025 г.;

Път ІІІ-8102: Движението по път III-8102 Чибаовци – Свидня от км 10+000 до км 16+750 е ограничено поради активирали се свлачища.

Обходен маршрут: до Чибаовци да се ползва път II-81, до Бучин проход път III-164 Бучин проход – Искрец – Свидня Срок до 30.09.2025 г.;

Път ІІІ-8103: Движението по път ІІІ-8103 Църклевци – Раяновци от км 0+000 до км 21+280 е ограничено за товарни МПС с обща маса над 12 т. поради несъвместимост на пътната настилка с тежкотоварния трафик. Срок до 30.09.2025.;

Ремонтни дейности:

Път II-16: Движението по път ІІ-16 Своге – Елисейна от км 23+527 до км 24+064 и от км 41+574 до км 41+900 се осъществява в една лента поради укрепване на скален откос. Ограничена е лентата посока Своге, като движението се извършва в лентата посока Елисейна. Срок 27.08.2025 г;.

Път II-82: Движението по път II-82 Язовир Искър – Кокаляне от км 62+500 до км. 80+738 се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Регулира се с регулировчици и сигнализация. Срок до 08:00 ч. на 31.12.2025 г.;

Път III-811: Движението по път III-811 / Сливница – граница с област Перник в участъка от км 9+280 до км 20+800 и от км 20+800 до км 26+930 се осъществява с повишено внимание и поетапно затварян на ляво и дясна пътно платно поради основен ремонт. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-813: Движението по път III-813 Драгоман – Габер – Владиславци – Грълска Падина от км 29+640 до км 51+000 се осъществява в една лента поради извършване на превантивен ремонт. Поетапно и на участъци се затварят лява и дясна лента, като движението се извършва в съседната лента, чрез съответна сигнализация. Срок до 27.08.2026 г.;

Път III-8132: Движението по път III-8132 Годеч – Бърля от км 2+750 до км 20 се осъществява поетапно в една лента поради извършване на превантивен ремонт. Поетапно и на участъци се затварят лява и дясна лента, като движението се извършва в съседната лента, чрез съответна сигнализация. Срок до 31.08.2026 г.;

ОПУ-Стара Загора:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-609: Движението по път Радунци – Кръстец от км 20+600 до км 23+500 е ограничено за МПС над 7 т поради влошено експлоатационно състояние. Срок до 31.12.2025 г.;

Път ІІІ-807: Движението по път III-807 с. Скобелево – с. Зетьово е ограничено за всички МПС поради аварирал мост над река Марица при км 7+600.

Обходни маршрути: път ІІ-66 Поповица – Плодовитово – Първомай – Скобелево. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-5005: Движението по път III-5005 връх Шипка – връх Бузлуджа от км 0+000 до км 9+600 e ограничено за МПС над 3.5 тона целогодишно, поради влошено експлоатационно състояние. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-5031: Движението по път III-5031 Опан – Гълъбово от км 0+000 до км 18+300 е ограничено за МПС над 10 т. Срок целогодишно;

Обходни маршрут: път І-5 Стара Загора – Димитровград и път ІІІ-554 Раднево – Гълъбово.

Път III-5504: Движението по път III-5504 Мъдрец – Обручище – разклон за Гълъбово и Любеново от км 0+000 до км 14+848 е ограничено за МПС над 12 т. с изключение на автобусите по редовните линии поради влошено състояние на пътен надлез при км 14+848. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: по път III-554 Любеново – Бели бряг – Раднево, път II-57 Раднево – Новоселец, път II-55 Новоселец – Радецки – Полски градец – Мъдрец, път III-5504 Мъдрец – Искрица – Медникарово вход за Обручище и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път II-56: Движението по път II-56 Павел Баня – Турия – Пловдив в участъка от км 19+300 до км 35+800 се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради строително ремонтни дейности по пътната настилка. Водачите на МПС да се движат със съобразена скорост съгласно създадената организация на движение. Трафикът е сигнализиран с временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 15.08.2026 г.;

Път II-66: Движението по път II-66 Стара Загора – Подслон от км 39+000 до км 58+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.10.2026 г.;

Път II-66: Движението по път II-66 Стара Загора – Чирпан – Пловдив в участъка от км 80+715 до км 120+000 се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение, поради изсичане на храсти и млада гора и машинно косене на тревни площи. Трафикът е сигнализиран от временна сигнализация и пътни знаци. Срок до 15.08.25 г.

ОПУ-Търговище:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път III-202: Движение в една лента по път III-202 Гр. Русе – Горско. Абланово – Опака, поради срутище при водосток на км 40+885. Срок 30.05.2026 г. ;

Път III-4009: Движението на МПС над 10 т по път III-4009 Лиляк – Долна Кабда в участъка от км 15+240 до км 25+000 е ограничено поради опасност от прекъсване на пътя и разрушаване на асфалтова настилка. Срок 30.04.2026 г;.

Път III-4082: Движението по път III-4082 Капище – Банковец от км 0+000 до км 11+300 е ограничено за МПС над 7 т поради опасност от увреждане конструкцията на водостоци. ;

Обходен маршрут: Дъбравица – Орач – Пчелно – Капище и обратно. Срок до 30.04.2026 г.;

Ремонтни дейности: няма въведени ограничения.

ОПУ-Хасково:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-76: Движението по път II-76 Княжево – Тополовград от км 17+430 до км 17+520 се осъществява с повишено внимание поради влошена пътна настилка на съоръжение. Краен срок 31.12.2025 г.;

Път III-503: Движението по път III-503 Средец – Опан – Симеоновград от км 23+000 до км 29+570 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности в участъка. Въведени са обходни маршрути за автомобили с допустима маса до 10 тона и товарни автомобили с маса над 10 тона, както следва:

Обходен маршрут за автомобили с маса до 10 тона: По път III-503 с. Средец – с. Опан, по път III-5031 с. Венец – с. Разделна – гр. Гълъбово, по път III-554 с. Пясъчево – с. Калугерово – гр. Симеоновград и обратно.

Обходен маршрут за автомобили с маса над 10 тона: По път I-5 с. Средец – с. Тракия – с. Бял извор – с. Радиево – пътно кръстовище с път III-663, по път III-663 с. Брод – с. Златополе – с. Райново – гр. Симеоновград и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-597: Движението по път III-597 Малко градище – Лозен – Любимец в гр. Любимец при км 56+850 е ограничено за всички МПС поради закрит ж.п. прелез.

Обходен маршрут: гр. Любимец – с. Сива река – с. Малко градище – гр. Ивайловград. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-5009: Движението по път III-5009 Козлец – Бели пласт – Кърджали от км 0+000 до км 26+080 на територията на област Хасково и област Кърджали е въведена забрана за движение на моторни превозни средства предназначени за превоз на товари с технически допустима маса над 12 тона. Срок до 31.12.2025 г.;

Път III-5509: Движението по път III-5509 „Свиленград – Маточина" в участъка от с. Райкова могила до с. Сладун от км 11+477 до км 28+075 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности в участъка. Поради липса на друг достъп се пропускат живущите в селата Щит, Пашово и Михалич. За всички останали е въведен обходен маршрут както следва:

Обходен маршрут: По път III-5509 гр. Свиленград – с. Райкова могила, по път HKV 1144 с. Мустрак, по път III-5507 с. Студена, по път HKV 1145 с. Сладун, по път III-5509 с. Маточина и обратно. Срок до 30.09.2025 г.;

Път III-5509: Движението по път III-5509 Свиленград – Маточина в участъка от с. Сладун до с. Маточина от км 28+075 до км 36+600 е ограничено за всички МПС поради извършване на ремонтни дейности в участъка. Поради липса на друг достъп се пропускат живущите в селата Варник и Маточина. Срок до 30.09.2025 г.;

Път III-8007: Движението по път III-8007 Хасково – Симеоновград в участъка от гр. Хасково - през Узунджово до разклона за с. Воден от км 0+000 до км 8+041 е ограничено за всички МПС поради извършване на текущ ремонт. Участъка е сигнализиран с пътни знаци.

Обходен маршрут: гр. Хасково – гр. Димитровград – с. Черногорово – с. Воден и обратно. Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-806: Движението по път III-806 Хасково – Минерални бани от км 8+350 до км 21+000 се осъществява поетапно в една пътна лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и скоростта е ограничена до 50 км/ч. Срок до 31.12.2025 г.

ОПУ-Шумен:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път ІІІ-731: Движението по път III-731 Радко Димитриево – Друмево e ограничено за товарни автомобили над 10 т поради свлачищни процеси.

Обходен маршрут: Шумен – Овчарово – Друмево. Срок до 02.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІІ-7003: Движението по път ІІІ-7003 Пристое – Каолиново – Шумен от км 20+000 до км 33+855 в участъка Войвода – Върбяне се осъществява поетапно двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтова настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път ІІІ-7003: Движението по път ІІІ-7003 Пристое – Каолиново – Шумен от км 28+000 до км 30+950 се осъществява поетапно двупосочно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтова настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Път III-7003: Движението по път III-7003 Войвода – Върбяне от км 20+000 до км 33+855 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.;

Ремонтни дейности:

Път ІІІ-7304: Движението по път ІІІ-7304 Риш - Върбица, от км 0+000 до км 28+630 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Движението се регулира с пътни знаци. Срок до 01.06.2026 г.

ОПУ-Ямбол:

Временно са въведени следните ограничения за движение на МПС:

Път II-53: Движението по път II-53 в гр. Ямбол от км 145+315 до км 146+070 е ограничено поради ремонт на ж.п. надлез над линия „София-Бургас".

Обходен маршрут: кръстовище на път II-53 с път III-5303 – Обходен път Север на гр. Ямбол – ул. „Ямболен" – кръгово кръстовище с бул. „Димитър Благоев". Срок до 02.01.2026 г.;

Път III -5304 . Движението по път III -5304 в участъка Ямбол – Окоп от км 0+000 до км 6+187 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности.Участъка е сигнализиран с пътни знаци и светофарна уредба. Срок 25. 04. 2027.;

Път III-7008: Движението по път III-7008 в участъка Голям манастир – Малък манастир от км 17+059 до км 18+123 се осъществява в една лента, поради пропаднала настилка и пропаднал насип. Движението се регулира чрез пътни знаци . Срок до 31.12.2025 г.;

Ремонтни дейности:

Път III-536: Движението по път III-536 в участъка Ямбол – Роза от км 0+000 до км 3+000 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.04.2027 г.

Път III-7072: Движението по път III-7072 в участъка Недялско – Чарган от км 0+000 до км 9+200 се осъществява двупосочно в една лента поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.08.2025 г.;