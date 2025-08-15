"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

КОЙ ГОТВИ

Марияна Бончева ни предлага пухкави бухти в два варианта - с яйца и мляко или вегетариански, подходящи за Голяма Богородица.

ПРОДУКТИ

4 яйца, 1/2 кубче мая, 350 мл вода, 1 с. л. олио, брашно, 4 с. л. захар, 1/2 ч. л. сол, мазнина за пържене;

За захарния сироп: 3 ч. ч. захар + 1 и 1/2 ч. ч. вода, аромат по желание - ванилия, лимонов сок, вино (бяло или розе), коняк, ром, кафе;

За поръсване: фина захар с аромат на ром или канелена захар

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разтваряме маята в 200 мл топла вода. Към нея прибавяме олиото и малко брашно, колкото да се получи гъста кашица.

Оставяме да втаса на топло за около 15 минути. Постепенно сипваме останалата вода, захарта, солта и брашно, колкото да се получи смес, малко по-гъста от боза. Това е сместа за постни бухти.

В другия вариант вместо вода добавяме прясното мляко и яйцата, разбъркани за кратко с тел. От тази смес гребваме с лъжица и пържим бухтите в маслена баня. След това ги сиропираме със сироп, приготвен от захарта, която оставяме на котлона да се разтопи във водата и ароматизираме с ванилия, лимонов сок, кафе или ароматен алкохол. Другият вариант е да ги оваляме в смес от захар с канела или със захар с аромат на ром.