Ще ремонтират близо 5 км от пътя между жп гара „Владая“ и п. в. „Даскалово“

Алтернативен маршрут за пътуване между София и Перник е АМ „Струма"

От понеделник - 18 август, започва ремонт на близо 5 км от първокласния път I-1 в отсечката между жп гара „Владая" и пътен възел „Даскалово". Дейностите ще се извършват поетапно, като първо ще се работи в участъка от жп гара Владая до кръстовището за селата Рударци и Драгичево. За изпълнението на ремонтните работи ще бъде ограничено движението в платното за Перник, като трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, съобщиха от АПИ.

След завършване на ремонта на първия участък работата ще продължи в отсечката от кръстовището за с. Драгичево и с. Рударци до пътен възел „Даскалово". Строително-монтажните дейности в този участък позволяват работата да се извършва само през нощта, за да не се затруднява пътуването на гражданите.

Прогнозният срок за завършване на ремонта на цялото трасе е до 5 септември.

Необходимо е шофьорите да се движат внимателно като следват стриктно поставената сигнализация и ограничението на скоростта до 50 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, които ежедневно пътуват между София и Перник, да ползват автомагистрала „Струма", като алтернативен маршрут на първокласния път през Владая.

Ремонтът на отсечката между жп гара „Владая" и пътен възел „Даскалово" включва полагане на нова асфалтобетонова настилка, подсилена с геомрежа по цялата ширина на платното. Ще бъде подобрено отводняването и ще бъдат възстановени водостоците. Пътят ще е с нови бетонови бордюри, ограничителни системи /мантинели/ и пътни знаци.

Ремонтите дейности са възложени на ДЗЗД „ПЪТИЩА ПЕРНИК 2023", с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на републиканските пътища на територията на област Перник.