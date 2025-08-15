Горещо – до 38° през почивните дни, после дъжд и бури

В петък минималните температури ще бъдат от 16 до 22 градуса, по Черноморието от 18 до 21 градуса. През деня ще бъде слънчево и горещо. Следобед над планините ще се развиват купести облаци. На морето ще е слънчево и ветровито. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, в района на София 33, на морето 29-32 градуса. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в събота ще бъдат от 16 до 21 градуса. През деня ще е слънчево и горещо. Следобед над планините от западните райони ще се развиват купести облаци. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса,

в района на София 32-33

Максималните температури над 2500 м ще са 12 до 16 градуса, а на 1500 м - от 20 до 23.

Максималните температури на въздуха по Черноморието ще бъдат от 28 до 31 градуса. Температурата на водата е от 26 градуса по северното крайбрежие до 27 по южното. Вълнение по Северното Черноморие е слабо с тенденция за усилване, а по Южното Черноморие вълнението ще е бурно с височина на вълните до 3 метра.

В неделя минималните температури ще са от 15 до 20 градуса. И в последния ден от седмицата ще е слънчево и горещо. Следобед над западните райони ще се развиват мощни купести облаци. Възможни са краткотрайни валежи и гръмотевици през нощта срещу понеделник.

По Черноморието ще бъде слънчево и ветровито,

вятърът и вълнението постепенно ще отслабват

По високите части на планините ще духат слаби до умерени ветрове от север-северозапад със скорост до 25 км/ч. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, в района на София 34. Максималните температури над 2500 м ще са от 13 до 16 градуса, а на 1500 м - от 23 до 24.

Максималните температури на въздуха по Черноморието ще бъдат от 28 до 31 градуса. Вятърът постепенно ще отслабва. С отслабването на вълнението през следващите дни има условия за поява на мъртво вълнение и мъртво течение, затова бъдете особено внимателни. Спазвайте и изпълнявайте указанията на спасителните служби, предупреди метеорологът.

В понеделник в цялата страна се очакват краткотрайни дъждове, в централните части от страната се очакват гръмотевични були и градушки.

Във вторник повече облаци ще има в Южна и в Източна България. Ще превалява в планините Рила и Пирин и по Южното Черноморско крайбрежие. В сряда разкъсани облаци със заоблачаване от запад и превалявания през нощта в западните райони. В четвъртък преди обед облаците над Черноморието ще намаляват, а от запад се очаква ново увеличение на облачността, с краткотрайни валежи в югозападните райони. В петък бързо ще премине хладна вълна от запад, със слаби валежи в западните и централните райони. В Дунавската равнина ще прегърми.