От днес ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от автомагистрала "Струма"

От днес до 22 август, между 6:30 ч. и 16:00 ч. ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка от автомагистрала "Струма" между 10-и и 37-и километър на територията на област Перник, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Поетапно ще се работи в аварийните ленти и в двете посоки на магистралата, като ще се почистват облицовани окопи и шахти.

При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в 27-километровата отсечка от 10-и километър до пътен възел „Долна Диканя" (37-и километър). Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната лента.

АПИ отправя апел към шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

През месец май т.г. беше ограничено движението по магистрала "Струма" заради ремонт на пътната настилка.