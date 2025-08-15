ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над тон алкохол и 1000 кг тютюн задържаха митничес...

Катастрофа на пътя Самоков - Живково, близо до отбивката за Полянци

Полиция Снимка: Архив

Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път III-822 Самоков - Живково поради ПТП в района на отбивката за Полянци, съобщиха от АПИ. 

Движението се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

