Катастрофа на пътя Самоков - Живково, близо до отбивката за Полянци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по път III-822 Самоков - Живково поради ПТП в района на отбивката за Полянци, съобщиха от АПИ.

Движението се регулира от пътна полиция.