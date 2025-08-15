ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трети ден продължава борбата с горския пожар близо...

Времето София 26° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21110543 www.24chasa.bg

Условията за туризъм в планините са добри

428
Условията за туризъм в планините са добри. СНИМКА: АРХИВ Снимка: Пeтя Дикова

Условията за туризъм в планините са добри, в най-високите части вятърът е умерен, очаква се той да се усили в следобедните часове. Облачността е разкъсана, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст.

Доста топло е, по високите части към момента температурата е около 18 градуса, на връх Ботев- 9 градуса, уточниха от службата.

През изминалото денонощие спасителите са помогнали на изгубило се семейство. Вчера издирвахме майка, баща и двегодишно дете в района на крепостта Урвич, които са се загубили, всичко приключи към 12:30 на обяд, уточниха от ПСС.

Условията за туризъм в планините са добри. СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)