Русия: Превзехме още едно селище в Източна Украйна

Движението към Благоевград между 37 и 56-и км на „Струма“ ще е в активната лента

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

От 18 август /понеделник/ до 21 август /четвъртък/, между 7 ч. и 17 ч., движението в посока Благоевград от 37-и до 56-и км на АМ „Струма" поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил. По време на работата поетапно ще се ограничава преминаването в аварийната и изпреварващата ленти на магистралата, съобщиха от АПИ. 

Необходимо е шофьорите да се движат внимателно и да следват пътната сигнализация, правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

