Православен календар за 16 август

Пренасяне на неръкотворния образ на Господ Иисус Христос (св. Убрус). Св. мчк Диомид лекар.Преп. Йоаким Осоговски. Преп. Херимон Египетски.Прпмчк Никодим Метеорски

Владетелят Авгар бил болен от проказа. Той поискал от придворния художник Ананий да му донесе изображение на Исус Христос, което имало лечебна сила. След проповед Христос измил лицето си и го подсушил с ленена кърпа, която дал на художника. На нея бил отпечатан ликът му - "образ неръкотворен". Това била първата икона, създадена по свръхестествен път.

