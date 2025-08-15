Интензивен е трафикът на Дунав мост при Русе

Изключително интензивен е трафикът от леки автомобили на "Дунав мост" при Русе. За седем часа само в посока Румъния са преминали 2200 коли, съобщиха за БТА от граничния пункт.

Движението в късния следобед в района на моста е много натоварено. Образуваха се и опашки по международния булевард "България". Полицейски екипи регулират трафика и пропускат поетапно автомобилите в посока Румъния.

"Около 40 минути ни отне да стигнем до моста заради опашките. Возя пътници до летището в Букурещ и се притесняваме да не изпуснат полета си", обясни Георги Симеонов, който е шофьор на такси.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов съобщи, че властите са предприели мерки, за да облекчат преминаването през Дунав мост заради очаквания интензивен трафик през идните три дни. Причината е, че днес в Румъния е официален празник заради Успение на Света Богородица и Деня на флота и много румънци избират да почиват по родното Черноморие или да посетят гръцките курорти.

Очакванията са на денонощие само в едната посока през моста да преминават по около 7000 леки автомобила. Всички шест трасета на изход от страната, на които водачите на леки автомобили могат да заплатят таксата за преминаване през съоръжението, работят.

При намаляване броя на преминаващите коли към Румъния и липса на изчакващи такива от българска страна ще се пусне допълнително пето трасе и за тежкотоварните камиони.

Драганов обясни, че трафикът на Дунав мост се регулира и според неговата интензивност е въведено т. нар. адаптивно управление на броя на преминаващите моторни превозни средства. С приоритет ще се пропускат автомобилите от страната, където има повече изчакващи.

Отделно, десет екипа на русенската полиция ще патрулират из региона, за да не се допусне блокиране на основните пътни артерии в града и областта. Ще има и допълнителни екипи на "Гранична полиция", както и на БГТОЛ. При необходимост ще бъде спиран и тежкотоварният трафик край град Бяла и съответно поетапно пропускан към Русе. Камиони ще престояват временно и на входа на крайдунавския град.