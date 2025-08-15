Променят движението по столичния бул."Александър Стамболийски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въвежда се нова временна организация на движението във връзка с ремонта на бул."Александър Стамболийски", като се затваря за движение участък между ул."Булина ливада" и ул."Антон". Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

На булеварда се реконструират релсов път, контактно-кабелна мрежа, пътни платна в участъка от ул. „Западна" до бул. „Вардар", включително и трамвайното ухо. Изпълнени са настилки по алеите и неплътен пласт асфалтобетон на платната за движение. В участъка от бул. „Вардар" до ул. „Антон" ще започнат работи по водопровод, канализация, улично осветление, ще стартира реконструкция на релсов път, пътни платна и тротоари.

От 18.08.2025 г. до 12.09.2025 г. /включително/ се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Александър Стамболийски" в участъка между ул. „Булина ливада" и ул. „Антон".

За същия период се променя движението на част от градския транспорт, съответно:

Трамвайна линия № 10 ще се движи по маршрут: от метростанция „Витоша" по действащия маршрут до кръстовище бул. „Александър Стамболийски", след това бул. „Константин Величков" по маршрута на трамвайна линия № 3 до гара Захарна фабрика двупосочно.

Автобусна линия № 56 - маршрутът се промени както следва (в посока център): от с. Мало Бучино до кръстовище бул. „Александър Стамболийски", ул. „Булина ливада", ул. „Суходолска", бул. „Вардар", бул. „Възкресение", ул. „Кубан" и наляво по ул. „Суходолска" по маршрута до с. Мало Бучино.

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки в променения участък на маршрута.

Спирка с код 0282 „Бул. Александър Стамболийски" ще се измести 50 метра от ул. „Суходолска" в посока бул. „Възкресение".

Автобусна линия № 77:

- в посока Централна ж.п. гара: от ж.к. „Западен парк" по маршрута до кръстовище бул. „Вардар" - ул. „Алеко Туранджа", надясно по ул. „Алеко Туранджа", по бул. „Александър Стамболийски", по бул. „Константин Величков", /като автобусите влизат в споделеното трасе и се движат по маршрута на автобусни линии №№ 11 и 83, като изпълняват спирка с код 1050 „МС Константин Величков"/, наляво по бул. „Тодор Александров", по бул. „Вардар" и по маршрут до централна ж.п. гара;

По ул. „Алеко Туранджа" в участъка от бул. „Вардар" до бул. „Александър Стамболийски" автобусите да спират на съществуващите спирки за ученическата автобусна линия У1:

- с код 6659 „Бул. Вардар";

- с код 6660 „Първа АГ болница Св. София".

За линията се разкриват временни спирки както следва:

- спирка с код 6611 „10-ти ДКЦ-временна" на бул. „Александър Стамболийски" на 20 от ул. „Алеко Туранджа" в посока бул. „Константин Величков".

- с код 6756 „Ул. Хисаря" на бул. „Тодор Александров" на 20.00 метра след ул. „Хисаря" в посока бул. „Вардар".

Закриват се спирки:

- с код 0296 „Бул. Вардар" на бул. „Вардар" в посока бул. „Александър Стамболийски";

- с код 0281 „Бул. Александър Стамболийски" в посока бул. „ Тодор Александров".

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на маршрута.

- в посока ж.к. „Западен парк": от централна ж.п. гара по маршрута до кръстовище бул. „Вардар" - бул. „Тодор Александров", наляво по бул. „Тодор Александров", по бул. „Константин Величков" (в участъка до бул. „Александър Стамболийски" автобусите се движат по пътното платно, на кръстовището с бул. „Александър Стамболийски" влизат в споделеното трасе и се движат по маршрута на автобусни линии №№ 11 и 83, като изпълняват спирка с код 1248 „Парк Св. Св. Петър и Павел) и надясно по бул. „Възкресение" продължават по споделеното трасе, като изпълняват спирка с код 2099 ул. „Освобождение" и по маршрута си до ж.к. „Западен парк".

За линията се закрива спирка:

- с код 0282 „Бул. Александър Стамболийски" на бул. „Вардар" в посока бул. „Възкресение".

Разкриват се временни спирки както следва:

- спирка с код 6757 „Ул. Хисаря" на бул. „Тодор Александров" на 20 метра от кръстовище с ул. „Хисаря" в посока бул. „Константин Величков".

- спирка с код 6824 „Метростанция Константин Величков" на бул. „Тодор Александров" на 40 метра от кръстовище с бул. „Константин Величков" в посока ж.к. „Западен парк".

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на маршрута.

Разкрива се временна автобусна линия № 8ТМ с маршрут: от ж.к. „Люлин 5" (крайна станция на трамвайна линия № 8) по бул. :Д-р Петър Дертлиев", по бул. „Панчо Владигеров", по бул. „Царица Йоана", по ул. „Ген. Асен Николов", по ул. „Търново" до ж.к. „Люлин 8" /крайна станция на автобусна линия № 42/.

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни и трамвайни спирки по маршрута.

В посока ж.к. „Люлин 5" за линията се разкрива временна спирка на бул. „Панчо Владигеров" на 50 метра от бул. „Захари Стоянов".

Маршрутите на автобусни линии №№ 72 и 77 се възстановят в района на крайна станция „Ж.к. Западен парк".

Закрива се движението по маршрута на Трамвайна линия № 8.