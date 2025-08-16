"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Условията за туризъм в планините са добри, казаха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Духа силен вятър във високите части на планините, а следобед се очаква леко заоблачаване.

За последното денонощие няма регистрирани инциденти, допълниха от службата.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава слънчево време, следобед - с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.