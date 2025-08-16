До вторник ще продължи ремонтът на жп линията до Пясъчево, където дерайлира влак с гориво

До вторник ще продължи ремонтът на железния път до симеоновградското село Пясъчево, където вчера в 5,25 часа сутринта товарен влак с 34 цистерни с дизелово гориво дерайлира и предизвика пожар. Във вторник предвиждаме и движението по линията да бъде възстановено. Това съобщи на мястото на инцидента инспекторът по безопасност към Националната компания "Железопътна инфраструктура" Емил Симеонов, предаде БТА.

Той каза, че разрушената жп линия е с по-голяма дължина, отколкото бе предположено вчера - липсват около 100 метра релсов път, изгоряла е и контактната мрежа.

Работата по трасето и разчистванто му не спря през цялата нощ, каза и областният управител на Хасково Стефка Здравкова. Това заяви вчера и министърът на транспорта и съобщенията и вицепремиер Гроздан Караджов. Всички цистерни вече са изтеглени.

В петък кметът на Симеоновград Милена Рангелова обяви частично бедствено положение за село Пясъчево, което след няколко часа ще бъде отменено, добави Здравкова. За кратко вчера в селото е било прекъснато електрозахранването.

Два екипа пожарникари продължават да охраняват местопроизшествието, каза директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов. Край линиите има още разлято гориво, което е предпоставка за допълнителни инциденти. Автомобилите ще продължат да дежурят до окончателното премахване на цистерните и ликвидирането на разливите, добави Чакалов.

Също така всички дерайлирали осем цистерни, които вече са изтеглени, ще бъдат натоварени с автокранове, заяви Емил Симеонов. В отговор на въпрос той увери , че ж.п. линията на мястото на инцидента е била в изправност.

Железният път Симеоновград - Нова Загора обслужва само товарни превози. В денонощието по него минават по шест-седем влака.