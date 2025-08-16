Верижна катастрофа пречи на движението през Прохода на Републиката, има пострадал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ограничено е движението през Прохода на Републиката в района на село Вонеща вода поради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Заради верижния сблъсък между три леки автомобила движението за колите се пренасочва през прохода "Шипка" или по обходен маршрут, уточниха за БТА от Областното пътно управление във Велико Търново.

Шофьорите на тежкотоварни автомобили над 12 тона изчакват на място.

По първоначална информация има един пострадал. На мястото на инцидента полицията прави оглед.