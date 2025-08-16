ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Навършиха се две години от убийството на Алексей П...

Възстановено е движението по пътя Благоевград - Дупница

Възстановено е движението по пътя Благоевград - Дупница при разклона за село Слатино, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

По-рано днес от АПИ информираха, че движението по пътя Благоевград - Дупница, при разклона за с. Слатино в община Бобошево, се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа.

От Областната дирекция на МВР в Кюстендил съобщиха, че при маневра на мотоциклет в него е катастрофирал друг, движещ се зад него. И двата мотоциклета са пътували в посока Благоевград, като са били с по двама пътници. Всички четирима участници в произшествието са закарани за преглед в лечебно заведение, като по първоначални данни няма сериозно пострадали, пише БТА.

