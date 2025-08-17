Православен календар за 17 август

10 Неделя след Петдесетница. Св. мчк Мирон. Преп. Алипий иконописец. Преп. Атанасий Хамакиотис. Гл. 1, утр. ев. 10, ап. 1 Кор. 4:9-16 (с. 135), лит. ев. Мт 17:14-23 (с. 76) (Неделя след Успение Богородично – Тип. с. 401)

Свети Мирон бил свещеник. Произхождал от богат род. Отличавал се с благ характер и бил боголюбив и човеколюбив. На Рождество Христово езичници нахлули в храма и го хвърлили в нагорещена пещ. Но той излязъл оттам невредим.

Чудото не вразумило мъчителите, а ги довело до още по-голяма ярост. Те заповядали да одерат кожата му. Мирон уловил ремък от своята кожа и с него ударил съдията мъчител. Той изпаднал в ужас и се самоубил. Накрая Мирон бил посечен с меч.