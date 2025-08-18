Чийзкейк в ябълки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Маргарита Димитрова представя интересен вариант за чийзкейк, който се прави на порции, и то в ябълки, а не в съд.

ПРОДУКТИ

9 средно големи ябълки

250 г крема сирене

340 г меки обикновени бисквити с какао

2 яйца

10 г ванилова захар или 2 ванилии

щипка канела

200 г сладко от боровинки

10 г желатин

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Издълбаваме ябълките, като внимаваме те да нямат цепнатини. Слагаме ги в тава, покрита с хартия за печене. Правим основа, като ги пълним със смес, получена от смлените бисквити, стопеното масло и канелата.

Разпределяме я равномерно във всички ябълки. След това разбъркваме добре яйцата със сиренето и ванилията. Сипваме от получената смес върху бисквитената основа.

Печем десерта в предварително загрята на 180 градуса фурна около 50 мин, до получаване на готов вид. Изваждаме ябълките от фурната и ги оставяме да се охладят. Прибираме ги в хладилник за 4 часа.

Изваждаме ги и най-отгоре ги заливаме със сладкото, което предварително сме смесили с разтворения на водна баня желатин. Връщаме отново чийзкейковите ябълки в хладилника за окончателно охлаждане и стягане, след което вече можем да ги сервираме.