Водоподаването в Плевен и в още 7 селища на режим ще бъде възстановено за 3 часа тази вечер

Водоподаването в Плевен и в още седем населени места в областта, които са на воден режим, ще бъде възстановено за три часа тази вечер. Това се посочва в съобщение, публикувано на сайта на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД в Плевен, предаде БТА.

От дружеството допълват, че поради недостатъчните водни количества, които постъпват във водоснабдителната система, водоподаването за градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено от 19:00 до 22:00 часа днес. С цел да се акумулират водни количества за първия работен ден от новата седмица се налага водоснабдяването да бъде преустановено от 22:00 часа тази вечер до 6:00 часа утре сутринта.

През утрешния ден водоподаването в посочените населени места ще е в часовия диапазон от 6:00 до 9:00 часа.

За тази вечер в Плевен е обявен протест срещу проблемите с водоснабдяването на града. Той се организира в социалните мрежи и ще се състои пред сградата на местната администрация.