Село Пресяка ще е на воден режим от утре

От утре в ловешкото село Пресяка се въвежда воден режим, съобщават от „Водоснабдяване и канализация" (ВиК) АД – Ловеч на официалния си сайт.

Водоподаването ще бъде осигурено от 7:00 до 19:00 ч. през ден за двете части на населеното място. От вторник без вода ще остане високата зона (местността Гъбрака), а от сряда – ниската зона.

От ВиК АД предлагат и да се въведат ограничения във водоползването за питейно-битови нужди, както и забрана за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и автомобили с питейна вода.

Причината за мерките е продължителното засушаване и силното намаляване на дебита на водоизточника за село Пресяка, пише БТА.

И в други населени места в община Ловеч има въведен режим. От 15 август в село Тепава вода има през ден.