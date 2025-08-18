ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърците се сърдят – ние и румънците надухме цените...

Движението край габровското село Янковци е в една лента заради катастрофа

Движението по път II-44 Габрово - Враниловци в района на с. Янковци /при км 21/ се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-траспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Ог там препоръчват шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция"

