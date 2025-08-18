ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха мъжа, издирван в Разград след случай на ...

Катастрофа на пътя Ахелой – Слънчев бряг, движението е в една лента

Временно движението от км 211 до км 209 по път I-9 Ахелой – Слънчев бряг в посока Варна в района на Равда от се осъществява в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

