Лек боровинков десерт

Приготвя се с желатин, съхранява се на студено
В горещите летни дни Наталия Панчева предлага лек и ефирен десерт от боровинки.
ПРОДУКТИ
200 г боровинки (пресни или замразени)
60 г захар
9 г желатин
60 мл вода
боровинки и физалис за украса
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Заливаме желатина с водата, разбъркваме и го оставяме да набъбне. С блендер или пасатор смиламе боровинките със захарта на пюре.
Прехвърляме пюрето в касерола с дебело дъно и го слагаме на котлона. След като заври, веднага го отдръпваме и добавяме разтворения желатин. Разбъркваме и оставяме сместа леко да поизстине.
Преместваме я в дълбок съд и започваме да разбиваме с миксер на ниска степен. След пет минути увеличаваме скоростта на миксера и продължаваме да разбиваме, докато сместа се превърне в пухкав крем – още 15-20 минути. Изсипваме сместа във форма с диаметър 18 см на 18 см, предварително застлана с домакинско фолио. Отгоре заглаждаме и покриваме с фолиото.
Оставяме в хладилник за поне 6 часа или най-добре една нощ. Изваждаме го от там и внимателно отстраняваме фолиото отгоре. Обръщаме го в чиния за сервиране, освобождаваме от формата и обелваме фолиото. Нарязваме десерта на квадрати и го поднасяме веднага, гарниран с боровинки и физалис.