На 19 август рожден ден имат

1480

Доц. Весел Кантарджиев, началник на отделението по дерматология във ВМА, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд

Лора Крумова, журналист, тв водеща

Проф. д-р Димитър Момчилов, бивш ректор на музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”

Иван Нинов, художник график

Д-р Иван Йотов, началник-отделение “Ортопедия и травматология” в МС “Здраве”, Пазарджик

Божидар Божанов, депутат, бивш министър на електронното управление

Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара

