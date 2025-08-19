ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Променят движението па АМ "Марица" за профилактика на тол камера

1132
Магистрала "Марица" СНИМКА: АПИ

Реорганизация на движението ще бъде наложена при 83-и км на автомагистрала „Марица“, на територията на област Хасково, в посока Пловдив, на 19 август. Причината за промяната е профилактика на камера от тол системата. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Профилактиката ще бъде с времетраене за 40 минути и ще започне в 10:30 часа, уточниха от агенцията. През това време ще се работи поетапно в двете ленти за движение. Трафикът ще преминава в лентата, която е свободна от работните екипи. 

От Агенция „Пътна инфраструктура“ излязоха с апел към водачите, които по време на обявените дейности преминават през участъка, да спазват стриктно указанията и пътната сигнализация, да карат внимателно и с дистанция. Шофьорите се призовават още да карат със скорост, съобразена с условията и да не предприемат рискови маневри.

В рамките на седмица това е втора профилактика на камера от тол системата по автомагистрала „Марица“ на територията на област Хасково. 

На 16 август от АПИ беше обявена и нова функция на тол системата, която вече засича липсата на поставен предпазен колан.  Доказателствените записи за този тип нарушение се предоставят към МВР.

 

 

